Strašno! Bjelovarčanin pucao iz auta i na više lokacija! Policija mu našla snimke na mobitelu

Bjelovarsko-bilogorska policija objavila je kako je po nalogu nadležnog suda provedena pretraga mobitela Bjelovarčanina (43), a pronađeni su videozapisi nezakonitog rukovanja oružjem iz 2024. godine.

- Pregledom videozapisa pronađene su snimke na kojima se vidi kako osoba u više navrata upotrebljava vatreno oružje na različitim lokacijama, uključujući i pucanje iz vozila u pokretu.

Takvo postupanje predstavlja ozbiljno kršenje Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, a protiv počinitelja je podnesen optužni prijedlog zbog ugrožavanja sigurnosti građana - rekli su iz policije.

Podsjetili su građane da je posjedovanje oružja zakonski uređeno i strogo nadzirano, a svaka njegova uporaba izvan propisanih uvjeta predstavlja ozbiljnu opasnost za život i sigurnost drugih.

- Prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, zabranjeno je koristiti vatreno oružje na javnim mjestima ili na mjestima gdje se može ugroziti sigurnost građana. Oružje se smije upotrebljavati isključivo na za to određenim lokacijama - civilnim strelištima, lovištima ili drugim propisno osiguranim prostorima.

Neodgovorno rukovanje oružjem, čak i ako nije imalo za cilj ozlijediti druge, može završiti kaznenom ili prekršajnom prijavom, a u najtežim slučajevima i tragičnim posljedicama - kažu iz policije.

Zaključuju i kako sigurnost zajednice ovisi o odgovornom ponašanju svakog pojedinca. Oružje, kaže policije, nije sredstvo zabave.