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OBJAVILI DETALJE

STRAŠNO Tinejdžer u Međimurju zapalio kuću! Policija ga uhitila

Piše Luka Safundžić,
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STRAŠNO Tinejdžer u Međimurju zapalio kuću! Policija ga uhitila
Foto: 24sata
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U požaru je nastala značajna materijalna šteta, dok ozlijeđenih osoba nije bilo, objavila je policija

Kako je izvijestila PU međimurska u petak kasno navečer Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je dojavu o požaru obiteljske kuće u Ulici Josipa Slavenskog u Ivanovcu, u vlasništvu 51-godišnjaka.

- Požar su ugasili pripadnici JVP-a Čakovec te DVD-a Gornji Vidovec i Ivanovec, pri čemu je unutrašnjost kuće u potpunosti izgorjela. U trenutku izbijanja požara u kući se, prema dosad prikupljenim informacijama, nije nalazio nitko od ukućana - rekla je policija. 

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Dodaju da je u požaru nastala značajna materijalna šteta, dok ozlijeđenih osoba nije bilo. 

- Mjesto događaja je osigurano, a očevid će se obaviti tijekom prijepodneva 15. kolovoza, radi utvrđivanja uzroka požara i svih drugih relevantnih okolnosti događaja - rekli su iz policije. 

Dodaju da su zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te prijetnje uhitili mladića (18) koji je priveden u službene prostorije Policijske postaje Čakovec.

- Kriminalističko istraživanje se nastavlja - zaključila je policija. 
 

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