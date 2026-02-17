Obavijesti

Strategija za obrazovanje ne može ovisiti o EU projektima

Piše Ana Dasović,
Školarci će tijekom sljedećih dana pratiti nastavu putem tableta | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

U školama stoje gomile nesretnih tableta iz 'Škole za život', završio je i projekt 'e-škole' CARNET-a u sklopu kojeg su učiteljima podijeljeni laptopi, koje sad nema tko popravljati...

”Škola za život” bivše ministrice Blaženke Divjak, “e-škole” CARNET-a, cjelodnevna nastava trenutačnog ministra Radovana Fuchsa, modularna nastava u strukovnim školama... Sve su to veliki projekti najavljivani kao ozbiljne reforme sustava obrazovanja. No provodili su se ili se provode točno onoliko koliko traje zadani period europskog projekta iz kojeg su se financirali. Ambiciozna “Škola za život” neslavno je završila doslovnim gašenjem internetske stranice i svega povezanog uz projekt dan nakon što je istekao EU projekt.

