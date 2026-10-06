Cigle su pale na 66-godišnjaka, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo. Tijelo preminulog prevezeno je na obdukciju
NESRETNI SLUČAJ
Strava kod Krapine: Cigle pale na muškarca prilikom rušenja dimnjaka. Preminuo od ozljeda
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U Benkovu kod Krapine je u ponedjeljak oko 11.30 sati poginuo muškarac (66) prilikom rušenja starog dimnjaka na pomoćnom gospodarskom objektu, javila je krapinsko-zagorska policija.
Prema informacijama policije, do nesreće je došlo kada se tijekom rušenja dimnjak urušio. Cigle su pale na 66-godišnjaka, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo.
Tijelo preminulog prevezeno je na obdukciju.
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