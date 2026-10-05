U šumi u blizini Pitomače našli tijelo muškarca. Istraga u tijeku

U subotu u poslijepodnevnim satima na poljskom putu nedaleko od Male Črešnjevice, naselja na području Pitomače, pronađeno je beživotno tijelo muškarca. U tijeku je kriminalističko istraživanje, potvrdili su iz PU virovitičko-podravske za Podravski list.

Kako neslužbeno doznaju, radi se o 50-godišnjaku za kojeg se sumnja da ga je netko pregazio.

Više informacija o okolnostima ovog događaja bit će poznato nakon završetka policijskog kriminalističkog istraživanja.