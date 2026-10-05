Više informacija o okolnostima ovog događaja bit će poznato nakon završetka policijskog kriminalističkog istraživanja
NETKO GA JE PREGAZIO?
U šumi u blizini Pitomače našli tijelo muškarca. Istraga u tijeku
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U subotu u poslijepodnevnim satima na poljskom putu nedaleko od Male Črešnjevice, naselja na području Pitomače, pronađeno je beživotno tijelo muškarca. U tijeku je kriminalističko istraživanje, potvrdili su iz PU virovitičko-podravske za Podravski list.
Kako neslužbeno doznaju, radi se o 50-godišnjaku za kojeg se sumnja da ga je netko pregazio.
Više informacija o okolnostima ovog događaja bit će poznato nakon završetka policijskog kriminalističkog istraživanja.
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