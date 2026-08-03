Intervenciju su završili u 12.35 sati, a sudjelovalo je jedno vatrogasno vozilo s tri vatrogasca
INTERVENCIJA NA AUTOCESTI
STRAVA NA A3 Vatrogasci izvlačili čovjeka iz prevrnutog auta kraj Slavonskog Broda
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Više je osoba ozlijeđeno u prometnoj nesreći na A3, između Lužana i Slavonskoga Broda u ponedjeljak oko 11 sati. Promet se odvija usporeno jednom trakom, a na mjesto nesreće stigle su hitne službe, priopćila je PU brodsko-posavska.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Oriovac interveniralo je nakon dojave da je u autu prikliještena jedna osoba, objavio je DVD Oriovac na Facebooku. Kako se vidi prema objavljenim fotografijama, auto je završio na krovu, a došlo je i više vozila hitne pomoći. Intervenciju su završili u 12.35 sati, a sudjelovalo je jedno vatrogasno vozilo s tri vatrogasca.
- Ozlijeđenima brz oporavak - zaključili su u objavi.
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