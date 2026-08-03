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INTERVENCIJA NA AUTOCESTI

STRAVA NA A3 Vatrogasci izvlačili čovjeka iz prevrnutog auta kraj Slavonskog Broda

Piše Iva Tomas,
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STRAVA NA A3 Vatrogasci izvlačili čovjeka iz prevrnutog auta kraj Slavonskog Broda
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Foto: DVD Oriovac
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Intervenciju su završili u 12.35 sati, a sudjelovalo je jedno vatrogasno vozilo s tri vatrogasca

Više je osoba ozlijeđeno u prometnoj nesreći na A3, između Lužana i Slavonskoga Broda u ponedjeljak oko 11 sati. Promet se odvija usporeno jednom trakom, a na mjesto nesreće stigle su hitne službe, priopćila je PU brodsko-posavska.

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Foto: DVD Oriovac

Dobrovoljno vatrogasno društvo Oriovac interveniralo je nakon dojave da je u autu prikliještena jedna osoba, objavio je DVD Oriovac na Facebooku. Kako se vidi prema objavljenim fotografijama, auto je završio na krovu, a došlo je i više vozila hitne pomoći. Intervenciju su završili u 12.35 sati, a sudjelovalo je jedno vatrogasno vozilo s tri vatrogasca. 

- Ozlijeđenima brz oporavak - zaključili su u objavi.

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