STRAVA NA A3 Vatrogasci izvlačili čovjeka iz prevrnutog auta kraj Slavonskog Broda

Više je osoba ozlijeđeno u prometnoj nesreći na A3, između Lužana i Slavonskoga Broda u ponedjeljak oko 11 sati. Promet se odvija usporeno jednom trakom, a na mjesto nesreće stigle su hitne službe, priopćila je PU brodsko-posavska.

Foto: DVD Oriovac

Dobrovoljno vatrogasno društvo Oriovac interveniralo je nakon dojave da je u autu prikliještena jedna osoba, objavio je DVD Oriovac na Facebooku. Kako se vidi prema objavljenim fotografijama, auto je završio na krovu, a došlo je i više vozila hitne pomoći. Intervenciju su završili u 12.35 sati, a sudjelovalo je jedno vatrogasno vozilo s tri vatrogasca.

- Ozlijeđenima brz oporavak - zaključili su u objavi.