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OBITELJ NIJE BILA U TRETMANU

Oglasio se Zavod za socijalni rad! Posjetili su majku koja je u tragediji izgubila dvoje djece...

Piše 24sata,
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Oglasio se Zavod za socijalni rad! Posjetili su majku koja je u tragediji izgubila dvoje djece...
Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Obitelj nije bila u tretmanu Zavoda, niti su poduzimane bilo kakve mjere obiteljskopravne zaštite zbog nasilja u obitelji ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja, ističu iz Zavoda za socijalni rad

Majku iz Svetog Križa Začretja, koja je tragično izgubila dvoje djece i supruga, jutros su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) radi osiguranja potrebne pomoći i podrške, psihosocijalnog savjetovanja i psihosocijalne podrške te ostvarivanja jednokratne novčane naknade, izvijstili su iz zavoda. 

Ponavljaju da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda, niti su poduzimane bilo kakve mjere obiteljskopravne zaštite zbog nasilja u obitelji ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja.

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Evidentirano je nedavno pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka, a o čemu je Zavod danas obavijestio nadležno ministarstvo. U okviru navedenog postupka su započele redovne aktivnosti provedbe, i isti nije mjera obiteljskopravne zaštite propisana Obiteljskim zakonom.

Stručni radnici Zavoda i dalje su na raspolaganju majci i obitelji za svu dodatnu pomoć i podršku u ovom iznimno teškom razdoblju, navode te izražavaju duboko žaljenje zbog tragedije i upućuju najiskrenije izraze sućuti obitelji i svim ožalošćenima.

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Podsjetimo, DORH je ranije izvijestio kako je dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu 1. kolovoza 2026. rukovodila očevidom koji je proveden u Svetom Križu Začretju, u suradnji s Ekipom za očevide i stručnim službama Policijske uprave krapinsko-zagorske i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, povodom dojave o požaru i pronalasku mrtvih tijela jedne odrasle muške osobe (1979.) i dvoje djece (2009. i 2011.)

Tijekom očevida, dežurna zamjenica izdala je uputnicu za prijevoz mrtvih tijela na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku te naložila provođenje obdukcije radi utvrđivanja uzroka smrti.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu u suradnji s nadležnim službama Policijske uprave krapinsko zagorske provodi daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti ovog događaja.

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Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu vezano uz navedeni događaj za sada ne može davati nikakve druge informacije i obavijesti.

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Nalazi obdukcije navodno bi trebali biti objavljeni najkasnije sutra i oni bi trebali rasvijetliti okolnosti ove tragedije. Neslužbeno, otac je ubio dvoje djece, a potom zapalio kuću i oduzeo si život

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