Strava na austrijskoj granici: U torbi pored koša za smeće našli mrtvu bebu. Snimili jednu ženu

Na austrijsko-mađarskom graničnom prijelazu Nickelsdorf u nedjelju je pronađeno mrtvo novorođenče, pišu austrijski mediji. Riječ je o djevojčici čije je beživotno tijelo bilo ostavljeno u crnoj sportskoj torbi pored kante za smeće, a okolnosti ovog tragičnog slučaja istražuju nadležne institucije.

Državno odvjetništvo u Željeznom, glavnom gradu austrijske savezne pokrajine Gradišće, naložilo je obdukciju tijela kako bi se utvrdili točno vrijeme i uzrok smrti, kao i sve druge važne činjenice potrebne za rasvjetljavanje ovog teškog zločina.

Prema pisanju austrijskog dnevnog lista Kronen Zeitung, nadzorne kamere na graničnom prijelazu snimile su ženu koja je u nedjelju oko 9 sati ujutro izašla iz autobusa s rumunjskim registarskim oznakama. Nakon kratkog zadržavanja vratila se u autobus, uzela crnu sportsku torbu te ju ostavila uz kantu za smeće u blizini prijelaza.

Snimke također pokazuju da joj je pri odlaganju torbe pomogao vozač autobusa, nakon čega se žena udaljila s mjesta događaja. Nekoliko sati kasnije, između 9 i 13 sati, u torbi je pronađeno mrtvo novorođenče na području graničnog prijelaza Nickelsdorf, u okrugu Neusiedl am See.

Prema dostupnim informacijama, djevojčica je bila smrznuta, budući da su tog dana temperature zraka bile izuzetno niske i znatno ispod nule. Beživotno tijelo, navode mediji, otkrili su putnici koji su tog dana prolazili tom prometnom rutom.

List nadalje piše da je osumnjičena žena vjerojatno rodila u tajnosti te da se neslužbeno radi o njegovateljici starijih osoba. Takav posao obavlja velik broj žena iz Rumunjske koje rade diljem Austrije i redovito putuju na toj relaciji.

Austrijska policija trenutačno intenzivno traga za autobusom iz Rumunjske koji je u nedjelju ujutro ušao u Austriju, kao i za ženom sa snimki nadzornih kamera. Istraga je u tijeku, a nadležne službe zasad ne iznose dodatne detalje.