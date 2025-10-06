Obavijesti

PREVRNULI SE NA KROV

Strava u Njemačkoj: Mama (32) i beba iz BiH poginule su na A3, tata i dijete teško su ozlijeđeni!

Piše Veronika Miloševski,
Strava u Njemačkoj: Mama (32) i beba iz BiH poginule su na A3, tata i dijete teško su ozlijeđeni!
Prema neslužbenim informacijama, riječ je o obitelji iz Gračanice u Bosni i Hercegovini. Prema prvim policijskim podacima, auto obitelji je sletio s ceste i udario u zaštitnu ogradu

Majka (32) i beba poginule su teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3, u blizini mjesta Passberg u okrugu Neumarkt u Njemačkoj u subotu poslijepodne, piše Source.ba. Otac (30) i trogodišnje dijete zadobili su srednje teške ozljede, javili su njemački mediji.

KOD BAČKE PALANKE Užas na Dunavu. Prevrnuo se čamac s 11 ljudi: Jedan čovjek mrtav, tragaju za još dvoje!
Užas na Dunavu. Prevrnuo se čamac s 11 ljudi: Jedan čovjek mrtav, tragaju za još dvoje!

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o obitelji iz Gračanice. Prema prvim policijskim podacima, auto obitelji iz okruga Kelheim iz zasad nepoznatih razloga sletio s ceste oko 16:45 sati, udario u zaštitnu ogradu, prevrnuo se i ostao ležati na krovu.

JEDAN OZLIJEĐEN VIDEO Krš i lom na obilaznici: 'Prednji dio kombija je totalno smrskan. Nastale su gužve'
VIDEO Krš i lom na obilaznici: 'Prednji dio kombija je totalno smrskan. Nastale su gužve'

Majka i beba, koje su se nalazile na stražnjem sjedalu, preminule su na mjestu nesreće. Otac i starije dijete, koji su bili na prednjim sjedalima, prebačeni su u bolnicu s ozljedama srednje težine. Autocesta u smjeru Passaua bila je satima potpuno zatvorena, a stvorila se i duga kolona vozila. Dok su policija i hitne službe bile na terenu, dogodila se i druga nesreća u kojoj su sudjelovala tri automobila, pri čemu je jedna osoba ozlijeđena.

 Autocesta prema Passauu ostala je zatvorena do oko 20 sati, kada je ponovno otvorena. Po nalogu tužiteljstva angažiran je vještak kako bi se utvrdio točan uzrok nesreće. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 25.000 eura.

