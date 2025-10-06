Strava u Njemačkoj: Mama (32) i beba iz BiH poginule su na A3, tata i dijete teško su ozlijeđeni!

Majka (32) i beba poginule su teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3, u blizini mjesta Passberg u okrugu Neumarkt u Njemačkoj u subotu poslijepodne, piše Source.ba. Otac (30) i trogodišnje dijete zadobili su srednje teške ozljede, javili su njemački mediji.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o obitelji iz Gračanice. Prema prvim policijskim podacima, auto obitelji iz okruga Kelheim iz zasad nepoznatih razloga sletio s ceste oko 16:45 sati, udario u zaštitnu ogradu, prevrnuo se i ostao ležati na krovu.

Majka i beba, koje su se nalazile na stražnjem sjedalu, preminule su na mjestu nesreće. Otac i starije dijete, koji su bili na prednjim sjedalima, prebačeni su u bolnicu s ozljedama srednje težine. Autocesta u smjeru Passaua bila je satima potpuno zatvorena, a stvorila se i duga kolona vozila. Dok su policija i hitne službe bile na terenu, dogodila se i druga nesreća u kojoj su sudjelovala tri automobila, pri čemu je jedna osoba ozlijeđena.

Autocesta prema Passauu ostala je zatvorena do oko 20 sati, kada je ponovno otvorena. Po nalogu tužiteljstva angažiran je vještak kako bi se utvrdio točan uzrok nesreće. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 25.000 eura.