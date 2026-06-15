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UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

Strava na bungee jumpingu: Studenticu (21) bacili bez užeta, trojica instruktora u pritvoru

Piše 24sata,
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Strava na bungee jumpingu: Studenticu (21) bacili bez užeta, trojica instruktora u pritvoru
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Foto: screenshot/X

Mlada Brazilka pala je s visine od gotovo 40 metara nakon što je skočila s mosta, a sigurnosno uže ostalo je na platformi. Istražitelji pokušavaju utvrditi i što se dogodilo s kamerom koju je nosila u posljednjim trenucima

Trojica instruktora bungee jumpinga optužena su zbog smrti 21-godišnje studentice Marije Eduarde Rodrigues de Freitas, koja je tijekom skoka s mosta u Brazilu pala u smrt nakon što na nju nije bilo pričvršćeno sigurnosno uže. Tragedija se dogodila u subotu u gradu Limeiri, nedaleko od Sao Paula. Prema navodima brazilskih medija, ukupno je šest osoba privedeno i ispitano nakon nesreće, no kaznene prijave podignute su protiv trojice instruktora. Riječ je o Luisu Felipeu Felicianu Egoroffu (32), Vitoru de Freitasu Goncalvesu (27) i Maiconu Fernandesu Cintri (42), koje terete za ubojstvo. Istražitelji vjeruju da su upravo oni osobe koje se vide na snimci koja se proširila društvenim mrežama. Na njoj podižu studenticu i pripremaju je za skok s takozvanog 'Kosturskog mosta', visokog oko 40 metara.

Nakon skoka mlada žena pala je u smrt, dok je sigurnosno uže ostalo neiskorišteno na platformi. Osumnjičene je, prema izvješćima, u obližnjem šumskom području pronašao vojni helikopter.

Zamjenica istražitelja Andréa Dantas Levy izjavila je kako su dvojica glavnih osumnjičenika tijekom ispitivanja tvrdila da imaju 'prekid sjećanja' te da se ne mogu prisjetiti jesu li i kada pričvrstili sigurnosno uže.

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- Rekli su da se ne sjećaju gdje je i kada došlo do propusta, kao ni tko je trebao postaviti uže, a nije to učinio. Treći osumnjičeni, koji je držao njezine noge, rekao je da je pozvan samo kako bi pomogao pri skoku - kazala je Levy.

Još tri osobe koje su radile u šatoru pokraj mjesta skoka i dijelile narukvice posjetiteljima također su bile privedene na razgovor, ali su kasnije puštene.

Posebnu pozornost istražitelja privukla je i kamera od 360 stupnjeva koju je studentica nosila neposredno prije skoka. Kameru je tvrtka koja je organizirala skokove nudila uz nadoplatu od oko 30 dolara, povrh cijene samog skoka.

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Prema pisanju brazilskih medija, kamera nije pronađena na mjestu pada, zbog čega se pokušava utvrditi što se s njom dogodilo.

Na ročištu održanom u nedjelju sud je svoj trojici osumnjičenih odredio istražni pritvor. Sudac Paulo Henrique Stahlberg Natal obrazložio je odluku navodima da su pokušali pobjeći te da bi njihov boravak na slobodi mogao dovesti do ponavljanja jednako opasnog ponašanja.

Ako budu proglašeni krivima, prijeti im kazna zatvora od šest do 30 godina.

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Sprovod 21-godišnje studentice održan je u nedjelju. Neposredno prije kobnog skoka objavila je poruku na Instagramu u kojoj je napisala: 'Tko je bio dovoljno lud da mi dopusti da skočim s mosta?'

Foto: Instagram

Most poznat pod nazivom 'Kosturski most' izgrađen je prije tridesetak godina za željezničku prugu koja nikada nije dovršena. Upravo zbog nedovršene konstrukcije dobio je ime po kojem je danas poznat, a posljednjih godina postao je popularno okupljalište ljubitelja ekstremnih sportova.

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