NEPOZNAT UZROK SMRTI

STRAVA NA KRKU Pronašli tijelo muškarca (74) u zapaljenoj kući

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Očevid je u tijeku, a njime će utvrditi točan uzrok požara, ukupnu materijalnu štetu te sve okolnosti ovog događaja

Krčka policija pronašla je mrtvo tijelo 74-godišnjaka u opožarenoj kući u subotu oko 15.20 sati, kada su zaprimili dojavu pripadnika JVP Krk. Tijelo pokojnika prevezli su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, priopćila je primorsko-goranska policija.

