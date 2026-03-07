Očevid je u tijeku, a njime će utvrditi točan uzrok požara, ukupnu materijalnu štetu te sve okolnosti ovog događaja
NEPOZNAT UZROK SMRTI
STRAVA NA KRKU Pronašli tijelo muškarca (74) u zapaljenoj kući
Krčka policija pronašla je mrtvo tijelo 74-godišnjaka u opožarenoj kući u subotu oko 15.20 sati, kada su zaprimili dojavu pripadnika JVP Krk. Tijelo pokojnika prevezli su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, priopćila je primorsko-goranska policija.
