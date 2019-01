Novogodišnji pokolj: Na dočeku pobio cijelu obitelj i dvoje djece

Muškarac na Tajlandu u šokantnom pokolju na novogodišnjem slavlju pobio je cijelu obitelj, uključujući i dvoje djece, a na kraju je i sebi oduzeo život.

Kako prenosi AFP, Sucheep Sornsung osjećao se neželjenim kod ženine obitelji to je bio povod cijeloj tragediji. Muškarac se desetak minuta nakon ponoći pridružio slavlju kod ženine obitelji gdje je došao jako pijan. Izvukao je pištolj i počeo pucati.

