PROVODI SE OBDUKCIJA

Strava! Pronađen mrtav dupin: Policija istražuje kazneno djelo

U tijeku je kriminalističko istraživanje s obzirom na to da je očevidom utvrđeno da  postoje elementi kaznenog djela ubijanje ili mučenje životinja, kažu u policiji

U moru blizu lanterne na splitskim vratima pronađen je mrtav dupin, a očevidom je utvrđeno da postoje elementi kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja i u tijeku je kriminalističko istraživanje, izvijestila je u četvrtak splistka policija

Na mjestu događaja je, kako se navodi u policijskom izvješću, obavljen je čevid, a radi utvrđivanja točnog uzroka smrti provest će se i obdukcija na Zavodu za veterinarsku patologu na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

U tijeku je kriminalističko istraživanje s obzirom na to da je očevidom utvrđeno da  postoje elementi kaznenog djela ubijanje ili mučenje životinja, kažu u policiji.

