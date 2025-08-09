VIDEO Spasili zapetljanog dupina kod Cresa: ’Bojali smo se da će uginuti, ali zaplivao je’

Na pravom mjestu u pravo vrijeme našli su se Lorijana Galunić i Bobi Žugović iz Malinske, koji su u četvrtak iz mreže spasili jednoga mladog dupina. Čim su vidjeli što se dogodilo, odmah su započeli s nimalo jednostavnim spašavanjem, prenosi Bodulija.net.

- To je bilo kod rta Pelove, jednu milju prema Cresu. Kretali smo se prema Bilome na Cresu, a izdaleka smo ugledali ribarski sinjal. Kad smo se približili, tik pored njega vidjeli smo veliku ribu, a kada smo provjerili, bio je tamo mladi dupin kojemu se rep zapetljao oko sinjala. Odmah smo pristupili spašavanju dupina koji je već bio izmoren, a na repu se vidjela i krv. Procedura odmotavanja konopa trajala je oko pola sata, kaže Žugović.

Kada su ga uspjeli osloboditi, zaplivao je oko metar i pol, a onda zastao - bili su u strahu da će uginuti od iscrpljenosti.

- Okrenuo se prema nama i pogledao nas kao da zahvaljuje te zaronio u slobode dubine mora, dodaje Žugović kojemu će, zajedno s Lorijanom, ovo biti uspomena koju će dugo pamtiti.