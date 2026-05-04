STRAVA U BARCELONI Nožem ubio ženu u sred dana. Ozlijedio i muškarca koji ju je spašavao

U španjolskom gradu blizu Barcelone muškarac je usred bijela dana u nedjelju nožem ubio ženu, a pritom je, prema svjedocima, uzvikivao "Allah je velik". Napad se dogodio na javnom mjestu, izazvao je paniku među prolaznicima, a ozlijeđen je muškarac koji je pokušao intervenirati. Policija je ubrzo uhitila osumnjičenog i pokrenula istragu kako bi utvrdila motive napada i odnos između napadača i žrtve, piše The Sun.

Foto: Twitter

Napadač je u subotu oko 11 sati napao ženu na ulici u Esplugues de Llobregatu, nedaleko od stadiona Camp Nou. Prema iskazima svjedoka, ponašao se nervozno prije napada, a zatim je iznenada nasrnuo na žrtvu i više je puta izbo nožem te joj prerezao vrat. Svjedoci tvrde da je tijekom napada uzvikivao “Allah je velik”, no policija još nije službeno potvrdila sve detalje tog dijela događaja.

Foto: Twitter

Jedan 58-godišnji muškarac pokušao je spriječiti napad nakon što je čuo galamu. Prišao je napadaču i pokušao ga zaustaviti, no napadač se okrenuo prema njemu i pokušao ga ubosti. U sukobu je napadač ozlijedio hrabrog prolaznika te ga gađao kamenjem prije nego što je pobjegao s mjesta zločina. Policija (Mossos d’Esquadra) ubrzo je locirala i uhitila osumnjičenog. Istraga je u tijeku, a vlasti pokušavaju utvrditi jesu li se napadač i žrtva poznavali te koji je bio stvarni motiv napada. Prve informacije o identitetu žrtve bile su netočne - isprva se tvrdilo da je riječ o maloljetnoj djevojci, no policija je kasnije potvrdila da je žrtva odrasla osoba.

Lokalne vlasti osudile su napad i proglasile dane žalosti u znak počasti žrtvi. Naglasile su kako će u potpunosti surađivati s policijom i poduzeti sve potrebne mjere kako bi se rasvijetlile okolnosti ovog zločina.