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SUDAR MOTORA I AUTA

STRAVA U DUGOM SELU Jedan čovjek poginuo u sudaru

Piše Veronika Miloševski,
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STRAVA U DUGOM SELU Jedan čovjek poginuo u sudaru
Foto: ILUSTRACIJA - Armin Durgut/PIXSELL
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Očevid je u tijeku, a zbog nesreće je promet Rugvičkom cestom u potpunosti obustavljen. Promet se odvija obilaznim pravcima

U ponedjeljak rano ujutro u Dugom Selu jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći, javila je zagrebačka policija. Nesreća se dogodia oko 6.15 sati u Dugom Selu, na Rugvičkoj cesti. Sudarili su se osobni automobil i motocikl.

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U nesreći je jedna osoba smrtno stradala. Očevid je u tijeku, a zbog nesreće je promet Rugvičkom cestom u potpunosti obustavljen. Promet se odvija obilaznim pravcima.

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