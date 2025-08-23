Strava u Gazi: Izgladnjela djeca umiru u patnjama, doktor nam opisao što im glad čini tijelu

Glad je po prvi put proglašena u gradu Gazi od strane međunarodnog tijela zaduženog za praćenje gladi u svijetu, IPC, koji je od svog osnutka 2004. godine glad službeno proglasio tek četiri puta. Prije ovoga, zadnji put lani u Sudanu.

Iz IPC-a su više puta upozoravali na glad koja vlada u Gazi, ali dosad nisu izlazili sa službenim priopćenjima, zbog nedostatka dokaza, ali sad su ih nabavili.

- Nakon 22 mjeseca nemilosrdnog sukoba, preko pola milijuna ljudi u Pojasu Gaze suočava se s katastrofalnim uvjetima koje karakteriziraju glad, siromaštvo i smrt. Dodatnih 1,07 milijuna ljudi (54 posto) nalazi se u izvanrednom stanju (IPC faza 4), a 396.000 ljudi (20 posto) je u krizi (IPC faza 3).

Do kraja rujna 2025. očekuje se daljnje pogoršanje uvjeta, a predviđa se da će se glad proširiti na Deir al-Balah i Khan Younis. Očekuje se da će se gotovo trećina stanovništva (641.000 ljudi) suočiti s katastrofalnim uvjetima (IPC faza 5), ​​dok će se broj onih u izvanrednom stanju (IPC faza 4) vjerojatno povećati na 1,14 milijuna (58 posto). Predviđa se da će se akutna pothranjenost nastaviti brzo pogoršavati.

Očekuje se da će do lipnja 2026. najmanje 132.000 djece mlađe od pet godina patiti od akutne pothranjenosti - dvostruko više od procjena IPC-a iz svibnja 2025. To uključuje preko 41.000 teških slučajeva djece s povećanim rizikom od smrti. Gotovo 55.500 pothranjenih trudnica i dojilja također će trebati hitan odgovor na prehranu. Unatoč ograničenim podacima, procjenjuje se da su uvjeti u Sjevernoj Gazi jednako teški - ili gori - nego u Gazi - objavio je IPC.

Da bi se glad, navode, proglasila mora se ispuniti više uvjeta. Najmanje 20 posto kućanstava mora biti suočeno s ekstremnim nedostatkom hrane, najmanje 30 posto djece mora biti ‘akutno pothranjeno’, dvoje na 10.000 ljudi mora dnevno umirati od ‘izravne gladi’.

'Svijet predugo čeka promatrajući nepotrebne smrti zbog gladi izazvane ljudskom rukom'

Pedijatar dr. Matej Jelić iz KBC-a Zagreb za 24sata je opisao što se događa u tijelu djeteta koje gladuje.

- Kod djece koja gladuju tijelo prvo troši zalihe šećera i masnoća, a zatim počinje razgrađivati vlastite mišiće i organe. Zbog toga slabi rad srca i crijeva te imunološki sustav, pa djeca lako obole od teških infekcija i dehidracije. Smrt najčešće nastupa zbog infekcije, zatajenja srca, vrlo niske razine šećera u krvi ili pothlađenosti - kazao je za 24sata dr. Matej Jelić.

IPC je objavio da je oko 98 posto poljoprivrednih površina u Pojasu Gaze oštećeno ili nedostupno, što je uništilo poljoprivredni sektor i domaću proizvodnju hrane, a devet od deset ljudi višestruko je raseljeno iz svojih domova. Novca gotovo da nema, operacije pomoći su znatno poremećene, a većina UN-ovih kamiona je opljačkana zbog rastućeg očaja. Cijene hrane iznimno su visoke, nema dovoljno goriva i vode za pripremu obroka, kao ni lijekova i medicinskih potrepština.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor WHO-a (Svjetske zdravstvene organizacije) poručio je kako je svijet predugo čekao, promatrajući tragične, nepotrebne smrti zbog ove gladi izazvane ljudskom rukom.