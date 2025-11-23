Obavijesti

NEVJEROJATAN SLUČAJ

Piše Veronika Miloševski,
Strava u Italiji. Prerušavao se u mrtvu majku zbog mirovine: 'Nosio je periku i šminkao se'
Foto: Johannes Neudecker/DPA

Prijevara je otkrivena kad je muškarac, odjeven kao starica, došao u općinu zatražiti novu osobnu iskaznicu na ime majke

U mjestu pokraj Mantove u Italiji muškarac (58) godinama se prerušavao u svoju pokojnu majku kako bi nastavio primati njezinu mirovinu, prenosi Corriere della Sera. Prijevara je otkrivena kad je muškarac, odjeven kao starica, došao u općinu zatražiti novu osobnu iskaznicu na ime majke, za koju se sada sumnja da je davno preminula, njezino je tijelo pronađeno u obiteljskoj kući, u neprepoznatljivom stanju.

Gradonačelnik Borgo Virgilia, Francesco Aporti, opisao je kako je "osamdesetpetogodišnja gospođa“ stigla u općinu sporim korakom, u kompletu sa suknjom, našminkana, s perikom i nakitom. No detalji nisu odgovarali: vrat je bio neuobičajeno snažan, koža na rukama nije izgledala kao koža starije žene, a iz podloge teškog pudera navodno su provirivale sitne rupice brade.

Glas je bio ženski, ali s povremenim "pucanjima" koja su otkrivala muški ton. Sumnje su počele ranije, kada je službenica primijetila nesklad između izgleda „gospođe“ i podataka iz evidencije te nekoliko neobičnih detalja na licu. Policija je potom pregledala snimke nadzornih kamera i otkrila da je osoba doputovala automobilom iako žena službeno nema vozačku dozvolu.

Provjere su pokazale i da godinama nema nikakvih tragova o njezinu korištenju zdravstvenog sustava, kontaktu s liječnikom ili društvenoj aktivnosti. Istodobno, njezini porezni obrasci i prijave imovine i dalje su se redovito podnosili.

Kada je općina ponovno "pozvala" staricu zbog dovršetka procedure, na poziv se javio sin, obećavši da će "pronaći način da je dovede". Muškarac se potom pojavio u uredu, ponovno prerušen. No ovog puta dočekali su ga gradonačelnik i policijski službenik u civilu. Nakon kratkog razgovora upućen je u postaju lokalne policije, gdje je naposljetku priznao da je upravo on osoba s foto-dokumenta te da glumi svoju majku. Pristao je i na policijski obilazak kuće.

U jednoj od prostorija pronađeno je tijelo žene u raspadanju, za koje se vjeruje da pripada njegovoj majci, Grazielli Dall’Oglio, koja prema svemu sudeći godinama nije viđena u javnosti. Uz mirovinu, obitelj je posjedovala više nekretnina i zemljišta, pa se tek treba utvrditi širi motiv i okolnosti smrti. "Ovo je priča o velikoj usamljenosti, ali i o tragediji koja se tek mora do kraja razjasniti", rekao je gradonačelnik Aporti, dodajući da će uzrok smrti utvrditi autopsija.

