Prometna nesreća dogodila se nešto poslije 15 sati na D1 u Karlovcu gdje je došlo do slijetanja kombija pri čemu je muškarac poginuo
CESTA UZELA JOŠ JEDAN ŽIVOT
U prometnoj nesreći u Karlovcu poginuo muškarac
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac je poginuo u srijedu poslijepodne prilikom slijetanja kombija na državnoj cesti u Karlovcu, izvijestila je policija.
Prometna nesreća dogodila se nešto poslije 15 sati na D1 u Karlovcu gdje je došlo do slijetanja kombija pri čemu je muškarac poginuo.
Policija očevidom utvrđuje uzrok nesreće.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku