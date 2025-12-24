Obavijesti

CESTA UZELA JOŠ JEDAN ŽIVOT

U prometnoj nesreći u Karlovcu poginuo muškarac

Piše HINA.,
Vatrogasci i policija ispred CIAK-a gdje je tijekom noći izbio požar | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Prometna nesreća dogodila se nešto poslije 15 sati na D1 u Karlovcu gdje je došlo do slijetanja kombija pri čemu je muškarac poginuo

Muškarac je poginuo u srijedu poslijepodne prilikom slijetanja kombija na državnoj cesti u Karlovcu, izvijestila je policija.

Prometna nesreća dogodila se nešto poslije 15 sati na D1 u Karlovcu gdje je došlo do slijetanja kombija pri čemu je muškarac poginuo.

OGLASILA SE POLICIJA Sudar tri auta u Slavonskom Brodu: Ozlijeđeno je dvoje ljudi
Sudar tri auta u Slavonskom Brodu: Ozlijeđeno je dvoje ljudi

Policija očevidom utvrđuje uzrok nesreće.

