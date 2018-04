Strava u Kninu: Monstrum je Flokyju odrezao dvije šape?

Floky je pronađen teško ozlijeđen u nedjelju na travnjaku u blizini Veterinarske stanice u Kninu. Ne zna se koliko dugo je bio na tome mjestu, iako su ga prolaznici vidjeli, nisu obraćali pažnju na nemoćnu životinju. Ipak, oko podneva naišla je Željana Milivojević, mlada članica Udruge kninskih njuškica Berta, koja u Kninu već godinama skrbi o napuštenim ljubimcima.

Foto: Udruga Berta - Došla sam nahraniti pse u boksevima u sklopu Veterinarske stanice, o kojima se brine naša udruga. Pronašla sam Flokyja kako leži u travi. Još jedan na spisku tragično nastradalih u Kninu - kaže Željana. Flokyju je netko odrezao šape.

- Ponavljam, ovdje je riječ o kaznenom djelu zlostavljanja životinja jer je ovakve ozljede mogla nanijeti samo ljudska ruka. Za sad to ipak ne mogu dokazati. Očekujem da će se javiti netko od očevidaca zlostavljanja i pronaći krivac. Naprosto je nemoguće da je pas upao u nekakvu lovačku klopku za divljač jer su mu stradale prednja šapa i zadnja noga, a ozljede nisu takve da bi ih mogao prouzročiti udarac automobila - kaže Željana za Jutarnji list.

Uputila je apel preko Facebooka i javio joj se čovjek iz Splita koji je sredio da po njih dođe prijevoz iz Drniša. Flokyja i volonterku je primio Davor Crnogaća u veterinarskoj ambulanti More u Šibeniku.

- Floky je star oko godinu dana i ima svega 11 kilograma jer je neuhranjen. Rane su bile stare i počele su truliti. Smrad je bio strašan. Prednja šapa će se dati spasiti dok će zadnju morati amputirati - kaže volonterka.

Kaže da je Floky sve podnio vrlo hrabro i da ljude dočekuje mašući repom.

- Naravno čip nema i nemamo odakle krenuti s pronalaskom počinitelja. Ako je netko nešto vidio, čuo, prepoznaje psa neka nam se javi - apeliraju iz udruge Berta.

S druge strane, dr. Emil Ofner iz šibenske Veterinarske stanice More oprezan je u procjenama uzroka psećih ozljeda.

- Ono što mogu pouzdano ustvrditi je to da su ozljede stare oko mjesec dana. Nezahvalno je govoriti je li pas namjerno ozlijeđen ili je to posljedica nesretnoga slučaja. Ne treba isključiti ni mogućnost da ga je, primjerice, pregazio automobil. Možda ćemo znati više kad ga stavimo na rengen, a opet, ni to možda neće ništa pokazati. Jedino ako je pogođen sačmom, onda će se to moći vidjeti, a i ne mora. Operirat ćemo ga u utorak. Stražnju nogu tijelo je samo od sebe demarkiralo, odnosno odbacilo tkivo, pa ćemo je amputirati do iznad koljena. Prednju šapu pokušat ćemo spasiti, a pas može normalno funkcionirati s tri noge - objasnio je dr. Ofner.

Gonzo ima kolica

Da psima problem nisu ni kolica pokazuje mops Gonzo, o kojem su 24sata pisale.

Gonzu iz Šibenika zovu kiborg, pas-kočija i transformer. Gonzo je zbog problema s kralježnicom izgubio kontrolu nad stražnjim nogama i više nije mogao hodati pa su za njega izradili kolica na koja se Gonzo priviknuo već drugi dan.

