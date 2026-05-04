Strava u Leipzigu: 33-godišnji Nijemac autom ubio dvoje ljudi

Strava u Leipzigu: 33-godišnjak automobilom usmrtio dvoje ljudi, napad bio namjeran

Osumnjičenik za nalet automobilom na pješake u centru Leipziga u ponedjeljak identificiran je kao 33-godišnji Nijemac, a vlasti su njegov čin opisale kao namjeran. Uhićen je bez otpora dok je još bio u vozilu, rekao je šef policije Leipziga René Demmler. Tužitelji su pokrenuli istragu zbog sumnje u dva ubojstva i najmanje dva pokušaja ubojstva. Premijer Saske Michael Kretschmer je rekao kako je moguće da je napadač psihički bolestan. Policija je rekla da se vozio s Augustusplatza, trga na istočnom kraju centra grada, niz ulicu Grimmaische i preko glavnog trga na kojemu se nalazi Stara gradska vijećnica.

Na toj ruti dogodila su najmanje dva teška naleta, prema policiji.  Dvije osobe su ubijene, a nekoliko osoba je ozlijeđeno od kojih su troje teško, rekao je gradonačelnik Leipziga Burkhard Jung.

Jung je rekao da su gradske vlasti u mislima s žrtavama. "Gotovo je nepodnošljivo svjedočiti takvom činu u ponedjeljak poslijepodne", rekao je Jung i zahvalio hitnim službama.

Njemačku je posljednjih godina potreslo nekoliko napada automobilima, poput onih na božićne sajmove u Berlinu 2016. i Magdeburgu 2024. te tijekom sindikalnog marša u Muenchenu početkom 2025. godine. 

