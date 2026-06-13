Do nestanka je došlo oko podneva, a na mjesto događaja izašle su sve hitne službe koje tragaju za mladićem
POLICIJA U POTRAZI
STRAVA U Međimurju nestao mladić koji se kupao u Dravi
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Mlađa muška osoba nestala je u subotu prilikom kupanja na starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana u Međimurju, izvijestila je policija.
Do nestanka je došlo oko podneva, a na mjesto događaja izašle su sve hitne službe koje tragaju za mladićem.
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