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POLICIJA U POTRAZI

STRAVA U Međimurju nestao mladić koji se kupao u Dravi

Piše HINA,
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STRAVA U Međimurju nestao mladić koji se kupao u Dravi
Foto: 24sata

Do nestanka je došlo oko podneva, a na mjesto događaja izašle su sve hitne službe koje tragaju za mladićem

Mlađa muška osoba nestala je u subotu prilikom kupanja na starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana u Međimurju, izvijestila je policija.

Do nestanka je došlo oko podneva, a na mjesto događaja izašle su sve hitne službe koje tragaju za mladićem.

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