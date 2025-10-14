Strava u Njemačkoj: Fabian (8) nestao, policija u šumi pronašla tijelo djeteta. Čeka se obdukcija

Njemačka policija i ostale službe od petka pretražuju šumu u Güstrowu, gradu na sjeveru zemlje, nakon što je osmogodišnji Fabian nestao, piše NDR.

U utorak je policija u šumi pronašla tijelo za koje sumnjaju da je upravo riječ o nestalom Fabianu. Čeka se još obdukcija koja bi trebala potvrditi crne slutnje.

Dječak je nestao u petak nakon što je otišao iz majčinog stana. Majka je prijavila nestanak iste večeri kada je i započela velika potraga.