Dječak je nestao u petak nakon što je otišao iz majčinog stana. Majka je prijavila nestanak iste večeri kada je i započela velika potraga
OPSEŽNA POTRAGA
Strava u Njemačkoj: Fabian (8) nestao, policija u šumi pronašla tijelo djeteta. Čeka se obdukcija
Njemačka policija i ostale službe od petka pretražuju šumu u Güstrowu, gradu na sjeveru zemlje, nakon što je osmogodišnji Fabian nestao, piše NDR.
U utorak je policija u šumi pronašla tijelo za koje sumnjaju da je upravo riječ o nestalom Fabianu. Čeka se još obdukcija koja bi trebala potvrditi crne slutnje.
