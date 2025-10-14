Obavijesti

News

OPSEŽNA POTRAGA

Strava u Njemačkoj: Fabian (8) nestao, policija u šumi pronašla tijelo djeteta. Čeka se obdukcija

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Heiko Becker

Dječak je nestao u petak nakon što je otišao iz majčinog stana. Majka je prijavila nestanak iste večeri kada je i započela velika potraga

Njemačka policija i ostale službe od petka pretražuju šumu u Güstrowu, gradu na sjeveru zemlje, nakon što je osmogodišnji Fabian nestao, piše NDR.

U utorak je policija u šumi pronašla tijelo za koje sumnjaju da je upravo riječ o nestalom Fabianu. Čeka se još obdukcija koja bi trebala potvrditi crne slutnje.

POLICIJA Novi zakon u Njemačkoj. Za sve su zaslužni dronovi s istoka
Dječak je nestao u petak nakon što je otišao iz majčinog stana. Majka je prijavila nestanak iste večeri kada je i započela velika potraga.

