STRAVA U SRBIJI Policajac ubio sestričnu i zeta, ranio još dvoje, a onda sebi oduzeo život

Stravičan zločin dogodio se u subotu poslijepodne u obiteljskoj kući u Velikom Gradištu u Srbiji. Granični policajac B. K. pucnjem iz pištolja ubio je svojeg zeta i sestričnu (19), teško ranio svoju sestru i zetovu majku, a onda izvršio samoubojstvo, piše Blic.rs.

Prema prvim informacijama, stravičan zločin dogodio se u obiteljskoj kući oko 13:30, a otkrila ga je djevojčica koja je tamo prolazila na biciklu te je u dvorištu ugledala tijelo.

Sestrična i zet preminuli su na mjestu događaja, a sestra i zetova majka su u bolnici, gdje se bore za život.

Motiv ubojstva za sada nije poznat, a više detalja znat će se nakon završetka istrage.

