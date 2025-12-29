Žena iz Kuršanca izvan životne opasnosti, njezin sin u pritvoru

Pedesetdevetogodišnja žena iz Kuršanca, koju je u subotu čekićem teško ozlijedio njezin 28-godišnji sin, stabilno je i pri svijesti, doznaje se u bolnici, a uhićeni 28-godišnjak u nedjelju je predan pritvorskom nadzorniku međimurske policije.

Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 27. prosinca oko 22,30 sati u obiteljskoj kući 28-godišnjak tupim predmetom zadao više udaraca 59-godišnjakinji. Žena je zadobila teške tjelesne ozljede s mogućnošću prekvalifikacije u teške tjelesne ozljede opasne po život koje su okvalificirane u Županijskoj bolnici Čakovec, gdje je zadržana na liječenju.

Robert Grudić, kirurg u Županijskoj bolnici Čakovec, Hini je izjavio da je žena izvan životne opasnosti.

"Gospođa je stabilno, pri punoj svijesti na Odjelu traumatologije je i danas ćemo ju probati mobilizirati, odnosno postaviti ponovno na noge”, kazao je.

Dodao je da je nakon zaprimanja u bolnicu i primarnog pregleda liječnika ozlijeđena žena upućena na CT snimanje glave te su utvrđene ozljede glave i mozga.

"Nakon toga je zbog opsežnosti ozljeda premještena u Jedinicu intenzivnog liječenja na promatranje. Prema preporuci, ponovljeni su nalazi kontrolnog CT snimanja mozga i nakon stabilizacije je gospođa premještena na traumatologiju”, rekao je Grudić te dodao da bi, ako će oporavak ići dosadašnjim tijekom, pacijentica mogla izaći iz bolnice za tjedan dana.

Osumnjičenik je odmah po događaju uhićen te je uz kaznenu prijavu županijskom državnom odvjetništvu u nedjelju u večernjim satima predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

Po pisanju medija počinitelj je ranije evidentiran zbog nasilja u obitelji, čak i prema toj osobi, a ima i nekoliko imovinskih delikata.

U godini na izmaku u Hrvatskoj je 19 žena izgubilo život u napadu bliskih osoba.