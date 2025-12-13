Obavijesti

News

Komentari 1
NEMA OZLIJEĐENIH

Ugasili požar u staračkom domu s 250 štićenika u Zagrebu: Za sve je kriv adventski vijenac

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Na mjestu intervencije bila je i policija. Svi su ljudi bili na hodnicima, a djelatnici Doma odradili su evakuaciju

Izbio je požar u Domu za starije Ksaver u Zagrebu u subotu, a vatrogasci su po dojavi na teren izašli u 20.49 sati. Dom ima 250 štićenika, a požar je izbio u jednoj sobi u prizemlju objekta - potvrdili su nam iz JVP Grada Zagreba.

Kako je policija potvrdila za Tportal, uzrok požara je adventski vijenac.

Na mjestu intervencije bila je i policija. Svi su ljudi bili na hodnicima, a djelatnici Doma odradili su evakuaciju. Vatrogasci su požar potom lokalizirali, a onda i ugasili. Nakon toga, uslijedilo je hlađenje i odimljavanje stubišta.

Naime, radilo se o požaru u sobi štićenika. Srećom, nitko nije ozlijeđen, a vatrogasci su odradili i ventilaciju cijelog objekta. Požar je uspješno ugašen.

