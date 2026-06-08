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NOVI FEMICID

STRAVA U ZAGREBU Ukrajinac je gurnuo ženu sa zgrade i ubio ju je. Uhićen je za teško ubojstvo!

Piše 24sata,
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STRAVA U ZAGREBU Ukrajinac je gurnuo ženu sa zgrade i ubio ju je. Uhićen je za teško ubojstvo!
Foto: 24sata

Iako početne informacije nisu upućivale da bi se moglo raditi o kaznenom djelu, provedenim opsežnim kriminalističkim istraživanjem utvrđene su nove okolnosti te je 47-godišnjak u nedjelju uhićen

Zagrebačka policija uhitila je Ukrajinca (47) zbog teškog ubojstva žene (46) u Zagorskoj ulici na Trešnjevci, izvijestila je policija u ponedjeljak. 

Policija je u subotu oko 16.35 sati postupala po dojavi o padu nepoznate ženske osobe sa zgrade. Dolaskom na mjesto događaja utvrdili su da je smrtno stradala 46-godišnja državljanka Ukrajine, s reguliranom statusom u Republici Hrvatskoj i to padom sa zgrade na tada neutvrđen način.

U stanu navedene zgrade gdje je 46-godišnja stanovala, zatečen je njezin 47-godišnji član obitelji, također državljanin Ukrajine, s reguliranom statusom u Hrvatskoj, koji je bio u vidno rastrojenom i alkoholiziranom stanju.

Na mjestu događaja, u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu, obavljen je očevid. Nakon obavljenog očevida, tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu.

Iako početne informacije nisu upućivale da bi se moglo raditi o kaznenom djelu, provedenim opsežnim kriminalističkim istraživanjem utvrđene su nove okolnosti te je 47-godišnjak u nedjelju, 7. lipnja uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja.
 

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Komentari 2
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