STRAVA U ZAGREBU Muškarac pucao na članicu obitelji...
Zagrebačka policija izvijestila je kako su jučer prijepodne zaprimili dojavu o pokušaju ubojstva na području Sesveta.
Naime oko 10:30 sati u kući, muškarac (57) u vidno alkoholiziranom stanju iz vatrenog oružja ispalio je dva hica u smjeru članice obitelji (55), a sve s namjerom da je usmrti.
- U navedenom događaju članica obitelji nije ozlijeđena - objavila je zagrebačka policija.
Dodaju i da je osumnjičeni muškarac uhićen te je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku.
