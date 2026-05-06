STRAVA U ZAGREBU Muškarac pucao u zrak tijekom vožnje u taksiju. Oteo auto i pobjegao

Zagrebačka policija je uhitila muškarca (32) koji je kao putnik u nekoliko navrata pucao iz vatrenog oružja u taksiju, priopćila je zagrebačka policija.

- U utorak 5. svibnja oko 8.45 sati u Novom Zagrebu, za vrijeme vožnje taksijem zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 23-godišnjak, a čije usluge prijevoza je koristio 32-godišnjak na području Novog Zagreba, prema do sada utvrđenom, u nekoliko navrata pucao je iz vatrenog oružja u zrak - stoji u priopćenju.

U Velikopoljskoj ulici vozač taksija je izašao iz vozila, a "putnik" je sjeo na vozačevo mjesto i odvezao se. U manje od sat vremena, zagrebačka policija ga je uočila i uhitila, te je kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih činjenica u tijeku.