STRAVA! Zaklao tri djevojčice na radionici Taylor Swift, sada ga prebacili iz zatvora u bolnicu

Axel Rudakubana (18), koji je osuđen na najmanje 52 godine zatvora zbog brutalnog ubojstva triju djevojčica i pokušaja ubojstva još desetero ljudi u engleskom Southportu, prebačen je iz zatvora visoke sigurnosti u psihijatrijsku bolnicu Broadmoor, prenosi Sky News. Rudakubana je u srpnju prošle godine nožem napao sudionike plesne radionice inspirirane glazbom Taylor Swift. Priznao je ubojstvo devetogodišnje Alice da Silva Aguiar, šestogodišnje Bebe King i sedmogodišnje Elsie Dot Stancombe, a u vrijeme krvavog pohoda imao je samo 17 godina.

Iz britanskog Ministarstva pravosuđa poručili su kako premještaj iz zatvora Belmarsh u bolnicu Broadmoor ne mijenja njegovu zatvorsku kaznu niti znači da će ranije izaći na slobodu.

Vijest je teško pogodila obitelji ubijenih djevojčica, tim više što dolazi samo nekoliko dana prije druge obljetnice strašnog napada, koja će biti obilježena sljedeće srijede.

Foto: Merseyside Police

Obitelji su o tome obaviještene u posljednjih 48 sati. Ovo ih je pogodilo u najgorem mogućem trenutku. Smatramo da je ovo još jedan potez kojim Rudakubana pokušava manipulirati sustavom - rekao je Chris Walker, odvjetnik koji zastupa obitelji žrtava.

Dodao je kako su zasad dobili vrlo malo informacija te da od nadležnih hitno traže sastanak kako bi saznali sve okolnosti premještaja.

Prema britanskim propisima, zatvorenici koji predstavljaju visok sigurnosni rizik, ali zbog ozbiljnih psihičkih poremećaja više ne mogu boraviti u zatvoru, mogu biti premješteni u strogo čuvane psihijatrijske ustanove. Ondje imaju status pacijenata, a ne zatvorenika, no i dalje ostaju pod strogim nadzorom.

Rudakubanin premještaj uslijedio je nakon što je u svibnju prošle godine u zatvoru Belmarsh navodno napao pravosudnog policajca bacivši na njega vruću vodu.

Broadmoor je najpoznatija britanska psihijatrijska bolnica visoke sigurnosti. U njoj su tijekom godina bili smješteni neki od najozloglašenijih britanskih kriminalaca, uključujući Ronnieja Kraya i serijskog ubojicu Petera Sutcliffea, poznatijeg kao "Jorkširski Trbosjek".

Ako liječnici procijene da mu bolničko liječenje više nije potrebno, zakon omogućuje njegov povratak u zatvor, gdje bi nastavio služiti izrečenu kaznu od najmanje 52 godine.