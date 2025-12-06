Na stubištu zgrade u centru Rijeke pronašli su teško ozlijeđenu ženu. Pokušali su je reanimirati, ali nisu uspjeli. U stanu su pronašli i ozlijeđenog muškarca koji je pod nadzorom policije...
Stravičan femicid u Rijeci: 'Žena je bila izbodena, u šoku je bio i djed tog čovjeka... Prestrašno!'
Ubojstvo je bilo u našoj zgradi, samo vrata do našeg kafića. Moja djelatnica je svemu svjedočila, u šoku je. Došao sam kasnije, ali sve mi je ispričala. Žena je ležala izbodena na stubištu, rekao nam je vlasnik poznatog riječkog kafića Pommery bar.
Nalaze se u zgradi na Trgu Republike Hrvatske, u samom centru Rijeke, gdje je u subotu ujutro ubijena žena. Novi slučaj femicida zavio je Hrvatsku u crno. Policija je u potpunosti ogradila ulaz u zgradu. Podsjetimo, priopćili su kako su na stubištu pronašli teško ozlijeđenu ženu kojoj su pokušali pružiti pomoć, ali nažalost, nisu je uspjeli reanimirati. U stanu su potom pronašli i muškarca s ozljedama vrata, a kojeg dovode u vezu s ubojstvom. Kako neslužbeno doznajemo, radi se o mlađim osobama.
- Ženu je na stubištu našao strani radnik iz Nepala. On je istrčao iz ulaza i vikao je da je izbodena žena, zazivao je pomoć. Vrlo brzo je došla hitna koja je našla djevojku kako leži u krvi. Pričali su da je nekoliko puta izbodena - govori nam vlasnik kafića koji je rekao da je sve to potreslo njegovu djelatnicu koja više nije mogla nastaviti raditi.
- Ja sam vidio kad je policija vodila mladića. Bio je izrezan. Dok je trajao očevid, ovdje je na kavi bio i jedan čovjek. Taj čovjek bio je djed tog mladića. Čovjek je ostao u šoku kad je shvatio što se zbiva. Sasvim slučajno se tu našao. Govorio je kako je njegov unuk dobar i miran dečko. Čovjek nije mogao doći k sebi - dodao je vlasnik kafića.
