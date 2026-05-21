STRAVIČAN SLUČAJ Majka u Portugalu djeci zavezala oči i ostavila ih u šumi 'da se igraju'
Slučaj dvoje male djece iz Francuske, pronađene same na cesti na jugu Portugala, potresao je Europu i pokrenuo hitnu istragu francuskih vlasti, piše Liberation. Dječak i djevojčica u dobi od pet i tri godine navodno su ostavljeni s majčinim partnerom u šumi “da se igraju”, nakon čega su završili sami na prometnici.
Prema onome što su vlasti uspjele utvrditi, majka je rekla svojoj djeci da će se igrati i stavila im povez preko očiju. Kad su mališani skinuli poveze s očiju i ponovno otvorili oči, svoje, bili su sami i izgubljeni usred državne ceste 253, između Alcácer do Sala i Comporte. Tužiteljstvo u Colmaru u srijedu je otvorilo sudsku istragu zbog sumnje na napuštanje maloljetnika, dok policija intenzivno traga za njihovom 41-godišnjom majkom koja je, prema navodima vlasti, nestala bez ikakvog objašnjenja. Djeca su pronađena u utorak navečer na cesti između grada Alcácera do Sala i poznatog ljetovališta Comporta.
Mališane je primijetio lokalni stanovnik Artur Quintas dok je sa suprugom vozio cestom, nakon što su djeca iznenada istrčala pred automobil. Odmah je zaustavio vozilo, a djeca su potrčala prema njima tražeći pomoć. Otac djece, koji je razveden od njihove majke, sam se javio policiji te, prema riječima tužiteljstva, također ne zna što se dogodilo.
