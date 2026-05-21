STRAVIČAN SLUČAJ Majka u Portugalu djeci zavezala oči i ostavila ih u šumi 'da se igraju'

Piše Veronika Miloševski,
Mališane je primijetio lokalni stanovnik Artur Quintas dok je sa suprugom vozio cestom, nakon što su djeca iznenada istrčala pred automobil

Slučaj dvoje male djece iz Francuske, pronađene same na cesti na jugu Portugala, potresao je Europu i pokrenuo hitnu istragu francuskih vlasti, piše Liberation. Dječak i djevojčica u dobi od pet i tri godine navodno su ostavljeni s majčinim partnerom u šumi “da se igraju”, nakon čega su završili sami na prometnici.

Prema onome što su vlasti uspjele utvrditi, majka je rekla svojoj djeci da će se igrati i stavila im povez preko očiju. Kad su mališani skinuli poveze s očiju i ponovno otvorili oči, svoje, bili su sami i izgubljeni usred državne ceste 253, između Alcácer do Sala i Comporte. Tužiteljstvo u Colmaru u srijedu je otvorilo sudsku istragu zbog sumnje na napuštanje maloljetnika, dok policija intenzivno traga za njihovom 41-godišnjom majkom koja je, prema navodima vlasti, nestala bez ikakvog objašnjenja. Djeca su pronađena u utorak navečer na cesti između grada Alcácera do Sala i poznatog ljetovališta Comporta.

Mališane je primijetio lokalni stanovnik Artur Quintas dok je sa suprugom vozio cestom, nakon što su djeca iznenada istrčala pred automobil. Odmah je zaustavio vozilo, a djeca su potrčala prema njima tražeći pomoć. Otac djece, koji je razveden od njihove majke, sam se javio policiji te, prema riječima tužiteljstva, također ne zna što se dogodilo.

