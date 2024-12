Stravičan zločin: Zapalio ju je i gledao kako gori, jednom rečenicom šokirao policajce

Prema pisanju New York Posta čovjek koji je jučer zapalio ženu u podzemnoj u New Yorku šokirao je policajce izjavom nakon uhićenja. Nove fotografije prikazuju jezivu scenu unutar vagona podzemne željeznice u Brooklynu, gdje je muškarac, navodno ilegalni migrant iz Gvatamale, zapalio ženu koja je spavala, a zatim mirno gledao kako gori.

Kasnije je policiji rekao da je bio pijan i da se ne sjeća brutalnog ubojstva.

Snimke nadzornih kamera prikazuju ubojicu Sebastiana Zapeta-Calila kako stoji u uglavnom praznom vagonu s rukama u džepovima svoje majice, dok plamen obuzima ženu. Nakon što je zapalio ženu, ubojica je pokušao rasplamsati vatru majicom, dok se plamen uzdiže do krova vagona podzemne željeznice. Osumnjičeni je ubrzo nakon toga uhićen u drugom vlaku s upaljačem u džepu.

Njujorška podzemna željeznica tijekom zimskih mjeseci često je utočište beskućnika koji bježe od hladnoće, koje u New Yorku trenutno iznose i do minus 10 stupnjeva Celzijevih tijekom noći. Do studenog 2024. prijavljeno je devet ubojstava u podzemnoj željeznici, u usporedbi s pet u istom razdoblju 2023. godine, prema podacima policije.