Stravična avionska nesreća u Nigeriji! Vojni zrakoplov se srušio: 'Nema preživjelih...'

Nigerijski vojni zrakoplov na letu iz Benin Cityja u Lagos srušio se u ponedjeljak u jugozapadnoj saveznoj državi Ondo, pri čemu je poginulo 25 putnika i sedam članova posade. Predsjednik Bola Tinubu, potvrdivši da nema preživjelih, izrazio je "duboku tugu" i uputio sućut obiteljima stradalih.

"Načelnik stožera zračnih snaga izvijestio me o događaju te sam naložio Nigerijskom ratnom zrakoplovstvu da odmah započne temeljitu istragu o uzroku pada kako bi se ubuduće spriječili takvi incidenti", naveo je Tinubu u priopćenju.

Zrakoplov tipa ATR-42 bio je na redovitom letu iz Benin Cityja prema Lagosu kada su kontrolori zračnog prometa u ponedjeljak u 8,13 sati GMT izgubili kontakt s njim, rekao je ministar zrakoplovstva Festus Keyamo. Ova je nesreća jedna od najtežih zrakoplovnih katastrofa u Nigeriji posljednjih godina.

Olupina je poslije pronađena u blizini obalnog grada Igbokoda, kamo su upućene ekipe za potragu i spašavanje.