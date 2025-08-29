Stravične brojke: U ruskim napadima na Kijev poginulo je najmanje 21 ljudi, ima i djece...

Rusija je rano u četvrtak napala Ukrajinu smrtonosnim projektilima i dronovima u velikom napadu za koji je američki posebni izaslanik za Ukrajinu rekao da potkopava mirovne napore predsjednika Donalda Trumpa.

Ukrajinski dužnosnici rekli su da je u glavnom gradu ubijena najmanje 21 osoba.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da Trump "nije bio sretan zbog ove vijesti, ali i nije bio iznenađen", s obzirom na to da su dvije zemlje dugo u ratu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je napad, drugi najveći napad otkako je Rusija pokrenula invaziju velikih razmjera u veljači 2022., bio odgovor Moskve na diplomatske napore za okončanje rata.

Američki posebni izaslanik Keith Kellogg komentirao je na X-u: "Mete? Ne vojnici i oružje, već stambena područja u Kijevu - civilni vlakovi, uredi misije EU-a i Velike Britanije, nevini civili."

Europska unija i Velika Britanija pozvale su ruske izaslanike na razgovor. Nije bilo izvješća o žrtvama ni na jednoj lokaciji.

Zelenski je rekao da je u napadima oštećena turska tvrtka i azerbajdžansko veleposlanstvo.

Leavitt je na redovnom brifingu rekla da će Trump kasnije imati više za reći o situaciji.

Leavitt je rekla da su ruski napadi bili smrtonosni te da su ukrajinski napadi nanijeli značajnu štetu ruskim rafinerijama nafte u kolovozu.

"Možda obje strane u ovom ratu nisu spremne same ga okončati", rekla je. "Predsjednik želi da se rat završi, ali čelnici ove dvije zemlje također trebaju željeti završiti rat."

Napadi su se dogodili manje od dva tjedna nakon što je Trump ugostio ruskog predsjednika Vladimira Putina na summitu na Aljasci, sastanku za koji se američki predsjednik nadao da će unaprijediti njegove mirovne napore.

"Rusija bira balistiku umjesto pregovaračkog stola", rekao je Zelenski na X-u, pozivajući na nove sankcije Rusiji. "Odlučuje se nastaviti ubijanje umjesto okončanja rata."

Rusija je rekla da je njezin napad pogodio vojno-industrijske objekte i zračne baze te da je Ukrajina napala ruske ciljeve. Kremlj je rekao da je i dalje zainteresiran za nastavak mirovnih pregovora.

Moskva redovito niječe da je cilja civile. Ukrajinski dužnosnici kažu da su deseci civila poginuli u ruskim napadima na gusto naseljena područja posljednjih mjeseci, a tisuće od početka rata.

Tijekom napada na Kijev, eksplozije su odjekivale dok su se oblaci dima dizali u noćno nebo. Dronovi su zujali iznad glava.

Gradonačelnik Vitalij Kličko opisao je to kao jedan od najvećih napada na grad posljednjih mjeseci. Najmanje 63 osobe ranjene su u višesatnom napadu, u kojem su oštećene zgrade u svim gradskim četvrtima, rekli su dužnosnici.

Diljem zemlje, ukrajinska vojska izjavila je da su ruski napadi pogodili 13 lokacija. Nacionalni operator mreže Ukrenergo rekao je da su pogođena energetska postrojenja, što je uzrokovalo nestanke struje.

Pritisak Ukrajine i njezinih saveznika da se prekine invazija nije postigao mnogo, unatoč Trumpovim sastancima ovog mjeseca s Putinom.

Rusija je pojačala zračne napade na ukrajinske gradove daleko iza linija fronta i pokrenula žestoku ofenzivu na većem dijelu istoka u nastojanju da prisili Ukrajinu da se odrekne teritorija.