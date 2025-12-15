Obavijesti

OBUSTAVLJEN PROMET

Stravične poplave u Maroku: Najmanje 37 mrtvih, pod vodom 70 kuća, zatvorene su škole

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: JESSE WINTER/REUTERS

Bujične vode poharale su lučki grad Safi, poplavljeno je najmanje 70 kuća i trgovina, škole su zatvorene

Najmanje 37 osoba poginulo je u bujičnim poplavama u marokanskom gradu Safiju na atlantskoj obali, priopćile su u ponedjeljak marokanske vlasti.

Četrnaest osoba još uvijek prima medicinsku skrb, a među njima su dvije na odjelu intenzivne njege, naveli su u priopćenju.

Obilna kiša u nedjelju poplavila je kuće i trgovine u starom dijelu lučkog grada Safija, odnosila automobile i obustavila promet mnogim cestama u gradu i okolici oko 300 kilometara južno od marokanskog glavnog grada Rabata.

Stanovnici procjenjuju razmjere štete i čiste poplavljene kuće, a škole su zatvorene. 

Lokalni mediji objavili su videozapise poplavljenih ulica i automobila u starom dijelu grada, kao i čamce korištene u spasilačkim operacijama.

Jedna žena izvučena je na sigurno nakon što je ostala zarobljena u blatnjavoj poplavnoj vodi u blizini drevnih vrata u starom gradu Safiju.

Vlasti su rekle da je poplavljeno najmanje 70 kuća i trgovina. 

Maroko se suočava s obilnim kišama i snježnim padalinama na planinskom lancu Atlasu nakon sedam godina suše koja je ispraznila neke od glavnih rezervoara.

