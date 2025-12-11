VIDEO Kaos u SAD-u! 100.000 ljudi bježi iz domova zbog poplava: 'Životi će biti ugroženi'

Savezna država Washington nalazi se pod izvanrednim stanjem nakon što je niz atmosferskih rijeka donio bujične kiše, uzrokujući poplave povijesnih razmjera, odrone i masovne evakuacije. Deseci tisuća stanovnika već su primili naredbe za napuštanje domova, a strahuje se da bi se ta brojka mogla popeti i do 100.000 dok rijeke nastavljaju rušiti rekorde. Spasilačke službe neprestano su na terenu, a ključne prometnice su zatvorene.

Guverner Washingtona, Bob Ferguson, proglasio je izvanredno stanje u cijeloj državi još u srijedu navečer, upozorivši na iznimnu ozbiljnost situacije.

- Životi će biti ugroženi u narednim danima - poručio je guverner, dodavši kako je od federalne vlade zatražio hitno proglašenje izvanredne situacije kako bi se oslobodila prijeko potrebna sredstva i resursi.

- Katastrofalno plavljenje je vjerojatno u mnogim područjima - napisao je Ferguson na društvenim mrežama, potvrđujući da je država zatražila dodatne timove za spašavanje na vodi.

Kao odgovor na krizu, aktivirana je i Nacionalna garda. Oko 300 njezinih pripadnika bit će raspoređeno kako bi pomogli ugroženim zajednicama. Uzrok kaosa je atmosferska rijeka, koju su meteorolozi opisali kao "mlaz vlage" koji se proteže preko Tihog oceana i svom snagom udara obale Oregona i Washingtona. U nekim dijelovima Kaskadskog gorja u samo tri dana palo je gotovo 40 centimetara kiše.

Rijeke ruše sve rekorde, naređene hitne evakuacije

Više od 18 rijeka diljem zapadnog Washingtona dosegnulo je razinu velikih poplava, a za neke od njih, poput rijeka Skagit i Snohomish, predviđa se da će dosegnuti povijesne, dosad nezabilježene vodostaje. Rijeka Snohomish u četvrtak ujutro već je srušila rekord s visinom od 10,3 metra.

Vlasti su izdale naredbe za evakuaciju razine 3 za stanovnike nekoliko okruga, uključujući sve koji žive unutar 100-godišnjeg poplavnog područja rijeke Skagit. Upozorenja su izdana i za gradove Mount Vernon, Sumas, Concrete te dijelove Ortinga.

- Molimo vas da budete spremni. Budite u stanju pripravnosti. Neka vam torbe budu spakirane - apelirala je Arel Solie, direktorica Uprave za hitne situacije okruga Pierce.

'Ovo bi moglo biti katastrofalno'

Posebno je napeto u Mount Vernonu, gradu od 35.000 stanovnika koji se već godinama bori s poplavama rijeke Skagit. Iako je 2018. izgrađen zaštitni zid koji je uspješno obranio središte grada 2021., sada se strahuje da bi rekordni vodostaj mogao premašiti zid ili da bi stariji nasipi mogli popustiti pod pritiskom.

- To bi potencijalno moglo biti katastrofalno - izjavila je Ellen Gamson, izvršna direktorica Udruge centra Mount Vernona.

Mještani su u panici. Jake Lambly postavljao je vreće s pijeskom i premještao dragocjenosti na kat svoje kuće.

- Ovo je moja jedina imovina. Nemam ništa drugo - rekao je s trijema. Slično iskustvo podijelio je i farmer Ryan Lichttenegger.

- Vidio sam mnoge poplave, ali nikad nisam vidio da voda ulazi i izlazi iz ove staje kao sada. Užasno je da se ovako nešto događa prije Božića. Izgubili smo jako puno - kazao je za Seattle Times.

Spasilačke službe na terenu, promet u kolapsu

Spasilačke ekipe imale su pune ruke posla. U okrugu Pierce, šerifovi zamjenici spašavali su ljude iz potopljenog parka za kamp prikolice, pomažući jednom muškarcu sa Santa kapom da se probije kroz vodu duboku do struka. Vatrogasna služba Eastside Fire and Rescue provela je niz akcija spašavanja, uključujući i dramatičnu akciju helikopterom u srijedu navečer. Dva vozača ostala su zarobljena u bujici; jedan se popeo na krov svog automobila, a drugi na obližnje drvo, odakle su ih spasioci izvukli na sigurno.

Promet je u potpunom kaosu. Odron blata i drveća zatvorio je dio ključne autoceste Interstate 90, a zatvorene su i brojne druge državne ceste. Zbog opasnosti od poplava, željeznička tvrtka Amtrak obustavila je promet vlakova između Seattlea i Vancouvera.

Iako se kiša tijekom četvrtka smirila, meteorolozi upozoravaju da olakšanje neće dugo trajati. Već za vikend očekuje se novi kišni sustav koji će donijeti dodatne padaline i ponovno staviti pritisak na već nabujale rijeke.

- Vremenski obrazac izgleda prilično nestabilno sve do blagdana - zaključio je meteorolog Harrison Rademacher.