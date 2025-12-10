Stravično mučenje belgijskog ovčara u Međimurju: Policija prijavila dvojicu muškaraca

U šokantnom slučaju u Kuršancu, Međimurska policija prijavila je dvojicu muškaraca zbog sumnje u kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja. Žrtva je belgijski ovčar, kujica Kelly, koja je pronađena s ubodnim i reznim ranama u predjelu vrata, nanesenim nožem, javlja Jutarnji list.

Psa su otkrili djelatnici i volonteri Zaštitarsko-ekološke udruge 'Prijatelji životinja i prirode' iz Čakovca, koji su odmah slučaj prijavili policiji.

- Kelly, kujica iz Kuršanca kojoj su dvojica pokušala prerezati vrat, jučer je operirana i danas je stigla k nama u sklonište. Predali smo kaznenu prijavu i zahtjev Veterinarskoj inspekciji da se kujica oduzme i smjesti u sklonište. Sad slijedi vrijeme oporavka. Rana je bila velika i trajat će dok sve zaraste kako treba - poručili su iz Azila Prijatelji Čakovec.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi otkrila sve okolnosti ovog sumanutog čina i sve osobe koje su sudjelovale u mučenju psa.

Ovo nije prvi slučaj nasilja nad životinjama u Međimurju. Volonteri udruge godinama upozoravaju na sustavnu praksu ubijanja i mučenja pasa, posebno u romskim naseljima. Pojedina romska naselja u Kuršancu već su ranije bila mjesta spašavanja životinja sa stravičnim ozljedama.

Oporavak Kelly bit će dugotrajan, no azil i volonteri čine sve da joj pruže sigurnost i zaštitu koju je do sada nemilosrdno uskraćena.