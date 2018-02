Stravično: Razrezale trudnice, vadile bebe i lagale da su majke

Osudili ju na smrtnu kaznu

Becky Harper je u prosincu 2004. godine u Missouriju otišla kući gdje je živjela i njezina kći Bobbie Jo Stinnett (23) koja je bila trudna. Kćer je pronašla mrtvu. Trbuh joj je bio rasporen, a bebe nije bilo. Bobbie Jo Stinnett je bila trudna osam mjeseci. Za ubojstvo je bila osumnjičena Darlene Fischer koja se trebala naći s Harper u njezinoj kući u kojoj je uzgajala terijere. No policija nije našla nikoga to se tako zove pa su pretpostavili da je riječ o lažnom imenu i prezimenu. Ubrzo su saznali da se ubojica zove Lisa Montgomery. Ljudima je govorila da je trudna iako nije bila. Navodno je ranije imala pobačaj i htjela je dijete. Dijete su policajci pronašli samo dan kasnije kod Lise. Bilo je živo. Bebu su nazvali Victoria Jo Stinnett i vraćena je obitelji. Lisa je osuđena na smrtnu kaznu.

Dečko joj vjerovao da je trudna jer joj je narastao trbuh

Angelique Sutton je u studenom 2015. godine otišla u New York kako bi se udala za Patricka Bradleyja. Prije toga je svratila prijateljici Ashleigh Wade kako bi uzela svadbeni poklon. Umjesto poklona, Wade ju je napala, razrezala i ukrala joj bebu. Wade je onda nazvala dečka Andrewa Praylowa i rekla mu da je upravo rodila. Rekla mu je i kako misli da je nekoga ubila. Praylow je odjurio doma. Stan je bio krvav. U kutu je pronašao mrtvu Angelique. Pozvao je policiju i dok je čekao da policajci dođu na rukama je držao bebu za koju je mislio da je njegova. Beba koju su kasnije nazvali Jenasis je preživjela napad iako je imala dvije rane od noža na bedru. Wade je još neko vrijeme tvrdila da je beba bila njezina, a onda je sve priznala. Dečku je govorila da je trudna, a on joj je vjerovao jer joj je trbuh rastao. Wade je već jednom ranije tvrdila da je trudna i da je rodila, ali da je beba umrla nekoliko dana nakon poroda.

Ubila majku i bebu

Yan Shubin je u Oregonu lipnju 2009. dobio poziv. Zvala ga je njegova djevojka Korena Roberts i rekla da je doma u trudovima. Kada je došao, Korena je navodno rodila, a beba nije disala. Došla je hitna. Odvezli su Korenu i bebu u bolnicu. Utvrdili su da Korena nije bila trudna, a beba je umrla. Pozvali su policiju. Policajci su pretražili Korenin dom i pronašli mrtvu Heather Snively koja je bila prava majka djeteta. Roberts ju je ubila i rasjekla. Roberts je upoznala Heather u trgovini u kojoj je Heather kupovala stvari za bebu. Korena joj je ponudila da će joj dati robicu za bebe, no Korena je buduću majku udarila palicom po glavi i razrezala. Sakrila je tijelo u tepih. Snively je sina htjela nazvati John Stephen. On se trebao roditi za dva mjeseca i kada je Korena rasporila maternicu on je umro. Robert je govorila ljudima da je trudna i da će roditi blizance. Čak je i kupila stvari za bebe. Osuđena je na doživotnu kaznu zatvora.

Ukrala bebu iz bolnice

Gloria Williams se 1998. godine obukla u medicinsku sestru i otela je tek rođenu Kamiyah Mobley iz bolnice. Bebi je dala ime Alexis Manigo i odgajala ju je kao svoje dijete. Otmica bebe je 1998. godine odjeknula Jacksonvilleom na Floridi. Tada je organizirana velika potraga u kojoj je sudjelovao i helikopter. Policija je dobila tisuće prijava o tome gdje bi dijete moglo biti no nisu ga našli. Alexisina majka je bila uvjerena da će njezinu kćer jednog dana naći i svaki rođendan bi joj sačuvala komad torte. Alexis Manigo se šokirala u siječnju 2017. godine kada je njezina "majka" Gloria Williams uhićena. Saznala je da se zapravo zove Kamiyah Mobley i da ju njezini roditelji traže 19 godina. Vratila se svojim pravim roditeljima.

Provalile u kuću i ukrale bebu

Nadene Faye Manukau-Togiavalu (21) i Sydnee Toulapapa (19) su u kolovozu 2017. godine provalile u kuću u predgrađu Aucklanda na Novom Zelandu. Ukrale su bebu staru 11 dana. Uskoro je počela potraga u kojoj je sudjelovalo 80 policajaca. Manukau-Togiavalu je svima ranije govorila da je trudna. Pozvala je prijatelje i rodbinu da proslave rođenje djeteta. Kasnije su ona i pomagačica uhićene i optužene za provalu i otmicu.

Namazala se krvlju mrtve djevojke

Aline Roberta Fagundes (38) je osuđena za ubojstvo 18-godišnje djevojke imena Gabrielle Barcelos Silva i krađu bebe iz njezine maternice. Ona je namamila djevojku u svoj dom i dala joj sredstvo za smirenje. Nakon toga je napravila carski rez i izvadila bebu. Namazala se krvlju ubijene djevojke kako bi izgledalo da je rodila. Fagundes i beba su završile u bolnici, a kasnije je stigla i policija. Fagundesin sin je također pozvao policiju jer je pronašao mrtvo tijelo djevojke. Fagundes je tvrdila da je ubila Gabrielle i ukrala joj bebu jer joj je partner rekao da će ju ostaviti ako opet pobaci. Tvrdila je i da je on znao za ubojstvo djevojke. On je to zanijekao. Beba je preživjela, piše ListVerse.