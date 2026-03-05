Obavijesti

News

Komentari 1
POSLJEDICE

Stručnjaci o rastu cijena goriva zbog rata: 'Dizel bi mogao poskupiti i do 21 cent po litri'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Stručnjaci o rastu cijena goriva zbog rata: 'Dizel bi mogao poskupiti i do 21 cent po litri'
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Rat na Bliskom istoku već utječe na globalna energetska tržišta. Posljedice se postupno osjećaju i na hrvatskom tržištu goriva i plina

Admiral

Kako ulazimo u šesti dan rata, cijene su porasle i za Brent i za West Texas Intermediate. Prije napada bile su ispod 70 dolara po barelu, a sada je Brent iznad 80 dolara, dok je WTI nešto ispod 80, rekao je predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan u razgovoru za HRT.

Rat na Bliskom istoku već utječe na globalna energetska tržišta. Posljedice se postupno osjećaju i na hrvatskom tržištu goriva i plina.

Stručnjaci upozoravaju na rast cijena nafte i derivata, ali ističu kako trenutačno nema neposredne prijetnje sigurnosti opskrbe energentima u Hrvatskoj.

NATO JE UNIŠTIO Iranske oružane snage: Nismo ispalili raketu prema Turskoj
Iranske oružane snage: Nismo ispalili raketu prema Turskoj

Za naše je tržište ipak važniji rast cijene drivata na mediteranskom tržištu.

- Bitnije je da su derivati skočili. Benzin je porastao oko 100 dolara po toni, a dizel čak 300 dolara po toni i taj rast se nastavlja. Kada tih 300 dolara prevedemo na cijene na benzinskim crpkama, to znači poskupljenje od oko 20 do 21 centa - objasnio je Krpan.

Ako se trenutačne razine zadrže, procjenjuje da bi benzin mogao poskupjeti između pet i šest centi po litri.

- Svaka država Europske unije mora imati obavezne zalihe za 90 dana. Sjedinjene Američke Države imaju i veće rezerve, u Louisiani više od pola milijarde barela, što omogućuje brzu reakciju na tržišne šokove, - rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim
IZ MINUTE U MINUTU

Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge
KAKO SMO I NAJAVILI

Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026