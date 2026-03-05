Stručnjaci o rastu cijena goriva zbog rata: 'Dizel bi mogao poskupiti i do 21 cent po litri'

Kako ulazimo u šesti dan rata, cijene su porasle i za Brent i za West Texas Intermediate. Prije napada bile su ispod 70 dolara po barelu, a sada je Brent iznad 80 dolara, dok je WTI nešto ispod 80, rekao je predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan u razgovoru za HRT.

Rat na Bliskom istoku već utječe na globalna energetska tržišta. Posljedice se postupno osjećaju i na hrvatskom tržištu goriva i plina.

Stručnjaci upozoravaju na rast cijena nafte i derivata, ali ističu kako trenutačno nema neposredne prijetnje sigurnosti opskrbe energentima u Hrvatskoj.

Za naše je tržište ipak važniji rast cijene drivata na mediteranskom tržištu.

- Bitnije je da su derivati skočili. Benzin je porastao oko 100 dolara po toni, a dizel čak 300 dolara po toni i taj rast se nastavlja. Kada tih 300 dolara prevedemo na cijene na benzinskim crpkama, to znači poskupljenje od oko 20 do 21 centa - objasnio je Krpan.

Ako se trenutačne razine zadrže, procjenjuje da bi benzin mogao poskupjeti između pet i šest centi po litri.

- Svaka država Europske unije mora imati obavezne zalihe za 90 dana. Sjedinjene Američke Države imaju i veće rezerve, u Louisiani više od pola milijarde barela, što omogućuje brzu reakciju na tržišne šokove, - rekao je.