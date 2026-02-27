Stručnjaci o tržištu rada: 'Više je zaposlenih nego prije deset godina. Vraćat će se Hrvati...'

Iz Vlade poručuju da se hrvatsko tržište rada nalazi se u povoljnoj fazi, poručuju iz Vlade, dok sindikati upozoravaju da pozitivne brojke prikrivaju strukturne probleme - od iseljavanja do oslanjanja na stranu radnu snagu. U emisiji "Otvoreno" HRT-a o aktualnom stanju govorili su državni tajnik Ivan Vidiš, sindikalni čelnik Mladen Novosel i predstavnik obrtnika Ivica Zanetti, piše HRT.

Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, govorio je o stanju na tržištu rada i ocijenio da se Hrvatska nalazi u vrlo povoljnoj situaciji.

- Možemo istaknuti da se nalazimo u vrlo povoljnoj situaciji u kojoj se stabilno stvaraju nova radna mjesta i rastu plaće. Iznimno je bitno da se povećala platežna moć građana. Prosječna neto plaća se bliži 1500 eura. Imamo nikad manje nezaposlenih, a imamo snažne potpore kako bismo ih uključili na tržište rada, rekao je Vidiš.

Dodao je da gospodarstvo nastavlja stabilan rast, snažniji u odnosu na druge države članice Europske unije te da se ove godine očekuje rast BDP-a od 2,8 posto. Podsjetio je i da se od 2016. godine broj osiguranika povećao za 300 tisuća, a iduću turističku sezonu ocijenio je vrlo izglednom.

Osvrnuo se i na sve veći broj umirovljenika koji ostaju aktivni na tržištu rada.





- To je novi model po kojem možete raditi puno radno vrijeme i primati mirovinu ili raditi pola radnog vremena i primati punu mirovinu. Često se stvara narativ da su to osobe koje rade u intenzivnim industrijama, ali puno njih ostaje u složenim djelatnostima koje nisu radno intenzivne - liječnici i arhitekti. Oni koji žele ostati na tržištu, mogu, rekao je.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladen Novosel, upozorio je da pozitivne statistike imaju i drugu stranu.

- Svaka medalja ima dvije strane, pa tako i ova. Tržište rada, otkako smo ušli u EU, a posebice posljednjih desetak godina, apsolutno je jednosmjerno. Očekivali smo cirkulaciju radnika unutar Europske unije, da će neki radnici ići vani, a netko dolaziti u Hrvatsku. U Hrvatsku iz Unije ne dolazi nitko. Najviše radnika i dalje dolazi iz susjednih te azijskih zemalja, rekao je.

Istaknuo je da su podaci o zaposlenosti bolji nego prije deset godina, ali da to nije isključivo rezultat otvaranja novih radnih mjesta, već i odraz odlaska radnika iz Hrvatske. Naglasio je da se najveći broj stranih radnika zapošljava u građevinarstvu i turizmu te da radnicima često nisu presudne samo plaće.

- Mnogim radnicima ključno je dobiti ugovor na neodređeno vrijeme i biti kreditno sposoban. Zbog nedostatka takvih ugovora najviše se ljudi i iselilo, rekao je Novosel.

Predsjednik Udruženja obrtnika Grada Zagreba Ivica Zanetti ocijenio je da bi se dio radnika mogao vratiti u Hrvatsku.

- U jednom trenutku ljudi će se početi vraćati u Hrvatsku. Građevinski sektor je u Njemačkoj, Italiji i Austriji izjednačen s osobnim dohotkom u Hrvatskoj, rekao je.

Istaknuo je da su najtraženije uslužne djelatnosti, ali i kvalitetna radna snaga koje nedostaje.



- HOK radi na popularizaciji obrtničkih zanimanja. Danas je keramičaru puno lakše doći na tržište i dobro je plaćen za taj posao. Trend povećanja upisa na strukovna zanimanja je u usponu, rekao je Zanetti.

Rasprava je pokazala da se, unatoč pozitivnim makroekonomskim pokazateljima, izazovi tržišta rada i dalje odnose na strukturu zaposlenosti, migracije radne snage i dugoročnu održivost sustava.