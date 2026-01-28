Stručnjaci poručuju: 'Cijepite djecu protiv HPV-a, on uzrokuje rak i kod žena i muškaraca'

"Lažete narod, želite nam ubiti djecu", "Cjepivo ne štiti od karcinoma", "Znam dvoje koji su umrli od cjepiva protiv HPV-a", "Cjepivo uzrokuje neplodnost", samo je dio komentara na društvenim mrežama nakon što je najavljeno da se, najvjerojatnije od 2027., u Hrvatskoj uvodi obavezno cijepljenje protiv HPV-a, glavnog uzročnika raka maternice kod žena, ali i uzročnika karcinoma anusa, penisa, grla, usta, dakle i kod muškaraca. Planocelularni karcinom penisa najčešća je maligna novotvorina muškoga spolnog uda. Muškarci koji nose HPV ne moraju oboljeti, kao ni žene, ali će virus u nezaštićenom spolnom odnosu prenijeti partnerima, zbog čega je važno da se i mladići i djevojke cijepe prije bilo kakve spolne aktivnosti.

Svake godine od karcinoma grlića maternice umre stotinjak žena, pri čemu ih je četvrtina mlađa od 45 godina, a oboli ih još oko tristo. Iako cjepivo protiv HPV-a sprečava do 90 posto karcinoma vrata maternice, internetom se šire "istine", mišljenja onih kojima, prije svega, nedostaje - znanje. Za očekivati je da će biti i otpora roditelja da cijepe svoju djecu, bilo kćeri ili sinove.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, najmanje jednu dozu cjepiva do 15. godine primilo je 54,8 posto djevojčica i 38,9 posto dječaka rođenih 2009. , što je daleko od ciljeva Svjetske zdravstvene organizacije, koja zagovara procijepljenost veću od 90 posto.

Humani papiloma virus, skraćeno HPV, prenosi se vaginalnim, analnim ili oralnim seksualnim odnosom sa zaraženom osobom, čak i u predigri. Zaražena osoba može zaraziti drugu i kada nema nikakvih znakova bolesti. Prvi se znakovi bolesti mogu pojaviti tek godinama nakon zaraze. Većina spolno aktivnih žena i muškaraca se zarazi u nekom trenutku u životu, moguće i od jedinog partnera u životu, to nipošto nije virus isključivo promiskuitetnih. Samo u oko 15 posto slučajeva karcinom cerviksa nije izazvan HPV-om.

- Prije tri godine mi je dijagnosticiran galopirajući karcinom grlića maternice, iako sam išla na redovite kontrole, ništa se na njima nije vidjelo. Godinu prije mi je otkriven i rak pluća, srećom 'in situ', nije se širio, kao ni karcinom na grliću, izliječila sam oba, kaže Marijana Jambres, 71-godišnja umirovljena medicinska sestra iz Siska, osnivačica i voditeljica Udruge onkoloških bolesnika Sisačko-moslavačke županije.

Njezin karcinom nije uzrokovao HPV, nema ga, u 15 posto slučajeva moguć je i neki drugi uzrok osim virusa.

- No ipak veliku većinu karcinoma grlića maternice, cerviksa, uzrokuje HPV, s kojim u kontakt dođe čak 90 posto populacije, spolnim putem ili oralnim odnosno analnim seksom. Zato je važno apelirati na roditelje da cijepe svoju djecu, prije nego što krenu u spolni život, kaže gospođa Marijana.

- Ništa se neće postići prisilom, već isključivo edukacijom. Zato je najvažnije da roditelji shvate da cjepivo protiv HPV-a može zaštititi njihovu djecu, vrlo učinkovito. Moj se karcinom, srećom, nije proširio, nestao je nakon pet mjeseci mukotrpne kemoterapije i zračenja, zaključuje Siščanka.

- Zar ne bi bilo fantastično kad bismo cjepivom iskorijenili HPV, time i veliku većinu slučajeva raka cerviksa, i drugih? Roditelji, informirajte se na kvalitetnim, stručnim izvorima, ne po kojekakvim forumima i društvenim mrežama, poručuje umirovljena medicinska sestra.

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti pri HZJZ doc.dr.sc. Bernard Kaić objašnjava kako cjepivo ne štiti samo djevojke od raka cerviksa, već i djevojke i mladiće od brojnih drugih bolesti.

- I kod djevojaka i mladića, benefit cijepljenja je smanjenje rizika od bolesti koje HPV uzrokuje - određene vrste raka i genitane bradavice, kao i smanjenje rizika prijenosa infekcije na bliske osobe. Kod djevojaka smanjenje i rizik od infekcije novorođenčeta, koja može rezultirati rekurentnom papilomatozom laringsa,upozorava dr. Kaić. Cjepivo, dodaje, nije opasno.

- Nuspojave cijepljenja se ni po čemu ne ističu u odnosu na bilo koje drugo cjepivo koje se koristi u programima cijepljenja, kaže on, dodajući kako je postotak cijepljenog stanovništva važan.

- Svako propušteno cijepljenje povećava širenje infekcije unutar kolektiva. Za sada je cijepljenje protiv HPV-a osobna zaštita od bolesti i smanjenje rizika prijenosa infekcije na bliske osobe bliskim kontaktom, a kolektivni imunitet i iskorjenjivanje virusa moguć je kad bismo godinama imali visoke cijepne obuhvate u populaciji, napominje prim. Kaić.

Rak vrata maternice je bolest koju je cijepljenjem moguće spriječiti, dok i već oboljele žene, koje ranije nisu cijepljene, štiti od drugih vrsta HPV-a. Cjepivo je u Hrvatskoj dostupno od 2007. godine, dobrovoljno je i besplatno za djevojčice i dječake u dobi od 14 do 15 godina, no djecu i mlade je moguće cijepiti od devete do 25. godine. Veliku procijepljenost od 90 posto ima, primjerice, Švedska, koja planira do 2027., kad mi tek uvedemo obavezno cijepljenje, eliminirati rak cerviksa.

Kako je za 24sata kazala Laila Sara Arroyo Mühr, švedska koordinatorica za eliminaciju HPV-a, Šveđanke cijepljene prije 17. godine života imaju 97-postotno smanjenje HPV-a. Djecu cijepe organizirano po školama, uz pristanak roditelja.

"Ne protivimo se preporukama struke, držimo se onoga što je znanost potvrdila, o čemu postoji znanstveni konsenzus", rekla je stručnjakinja. Iskustvo iz Švedske pokazuje, napominje, da većina roditelja koji nisu cijepili svoju djecu nisu pravi antivakseri nego roditelji koji su propustili, ili pogrešno shvatili informacije. U Švedskoj se gotovo sva djeca cijepe protiv HPV-a u petom razredu, što znači da su danas gotovo sve žene mlađe od 23 godine već zaštićene zahvaljujući cijepljenju u školama. Programom 'Even-faster', proširili su cijepljenje na sve žene u dobi od 23 do 30 godina. Ako cijepe 70 posto njih, HPV je moguće eliminirati do 2027. Cijepi se na sveučilištima, u supermarketima, u Ikei vikendom, u kinu. Provode i redovito testiranje žena u dobi od 23 do 70 godina na HPV. Žene u dobi od 23 do 50 godina na testiranje pozivaju svakih pet godina, odnosno svakih sedam ako su u dobi od 50 do 70 godina.

Ministarstvo zdravstva planira izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojima bi se cijepljenje protiv HPV-a uvrstilo u obvezni kalendar cijepljenja u Hrvatskoj od 2027. Cijepljenje bi se provodilo u osnovnim školama u dvije doze, s razmakom od šest do 12 mjeseci, kod dječaka i djevojčica. Cjepivo je najučinkovitije ako ga se primi prije bilo kakve seksualne aktivnosti.

Od 2023. se provodi i pilot-projekt sprečavanja raka cerviksa, u Virovitičko-podravskoj županiji, i obuhvaća žene od 20 do 64 godine.

Kod mlađih žena provodi se Papa-test, dok se kod žena starijih od 30 godina uvodi kombinacija Papa-testa i HPV testiranja. Plan Ministarstva zdravstva je da se program već iduće godine ponovno proširi na nacionalnu razinu.

- Apsolutno podržavam uvođenje obaveznog HPV cjepiva, ono je jako učinkovito u sprečavanju brojnih bolesti. U svibnju organiziramo Treće hrvatske epidemiološke dane, na kojima će i o tome biti govora, u goste nam dolazi švedska stručnjakinja Laila Sara Arroyo Mühr, kaže predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva prim.dr. Miroslav Venus. Na pitanje koje su sankcije za roditelje koji se općenito protive obaveznom cijepljenju djece, odgovara kako su prvo dužni doći na razgovor kod epidemiologa, na kojem im se objasni zašto je cjepivo dobro, a ako i dalje odbiju cijepiti dijete, to se javlja obiteljskom liječniku ili pedijatru, koji obavijest šalje sanitarnoj ispekciji. Ona pak roditelje prijavljuje sucu za prekršaje, koji mogu izreći kaznu od 266 eura.

- Ali nije smisao kazniti roditelja već cijepiti dijete, zaštititi ga. To možemo postići samo stalnom edukacijom., napominje dr. Venus. Roditeljima, dodaje, mora "doći do glave" da necijepljenjem mogu nauditi svom djetetu, ne obrnuto.

- Da postoji cjepivo protiv karcinoma pluća, uvjeren sam da bi se ljudi cijepili, tako da i dalje mogu pušiti, dodaje epidemiolog.

U 2024. su od raka cerviksa umrle 94 žene, godinu prije 121. Pokazalo se da trenutno dostupna cjepiva pokrivaju sve najčešće tipove HPV-a otkrivene u Hrvatica s histološki dokazanim patološkim promjenama.

Najveća HPV procijepljenost je u Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj i Osječko-baranjskoj, a najlošija u Ličko-senjskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Zadarskoj županiji.