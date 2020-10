Stručnjaci s Ruđera: 'Od ožujka se nudimo da pomognemo oko testova, a nitko se ne javlja'

Mi smo stručnjaci koji već imamo svoja primanja i sve riješeno te nudimo se da ni kunu ne moraju utrošiti na zapošljavanja i opremu, kažu nam s Instituta

<p>Na Institutu “Ruđer Bošković” deset molekularnih biologa s laboratorijem i svom potrebnom opremom stoje neiskorišteni, iako su se, doznajemo, još sredinom ožujka ponudili da pomognu u korona krizi.</p><p>Mi imamo sve potrebno za testiranje na COVID, laboratorij i ljude, odnosno molekularne biologe. Još 18. ožujka smo se javili vodećim ljudima Nacionalnog stožera, no do danas nema odgovora. Dakle, mi smo stručnjaci koji već imamo svoja primanja i sve riješeno te nudimo se da ni kunu ne moraju utrošiti na zapošljavanja i opremu. No nitko nas ne kontaktira - kažu nam s Instituta. </p><p>Otkako su ondje uspjeli iz postojećih uzoraka na početku pandemije otkriti koji soj virusa je kružio u prvom valu Hrvatskom, više nemaju th podataka jer nisu imali za materijale potrebne za daljnja istraživanja. Pitali smo profesoricu Markotić jesu li je ikad s “Ruđera” kontaktirali po tom pitanju i ako jesu zašto ih nisu angažirali. </p><p>- Nitko od mikrobiologa s Instituta ‘Ruđer Bošković’ nije me zvao u vezi dijagnostike COVID-19, ali nedavno me, s obzirom na to da se znamo i da smo dijelom znanstveno surađivale, kontaktirala dr. sc. Jelena Knežević, znanstvenica s Instituta ‘Ruđer Bošković’, i ispred svog tima iskazala svoju dobru volju i infrastrukturne mogućnosti za PCR testiranjem - kaže nam profesorica Markotić. </p><p>Dodaje kako su u prvom valu epidemije Nacionalni stožer i Ministarstvo zdravstva zatražili od zdravstvenih i znanstvenih institucija popise infrastrukturnih i ljudskih kapaciteta koji bi se mogli uključiti u dijagnostiku u slučaju potrebe. </p><p>- S obzirom na značajne kapacitete u sustavu zdravstva, gdje postoje ljudi s iskustvom u kliničkoj dijagnostici i dijagnostici zaraznih bolesti, dogovoreno je da će se prvo iskoristiti svi kapaciteti i ekspertiza s kojima raspolaže zdravstveni sustav. Ako bude potreba za dodatnim kapacitetima, potražit će se pomoć od znanstvenog sustava, za što je potrebno napraviti i određene administrativne preduvjete koji su u zdravstveni sustav već inkorporirani - kaže nam Markotić. </p><p>Ističe da je od srca zahvalna kolegici Knežević.</p><p>- I brojne druge kolege iz znanstvenog sustava iz cijele Hrvatske su tijekom ove epidemije ponudile svoju pomoć u slučaju potrebe, na čemu im također zahvaljujemo i računamo na svaku pomoć koja će biti potrebna i operativno provediva - zaključuje Markotić. </p><p>U međuvremenu, međunarodni tim znanstvenika koji se bavi praćenjem virusa putem njegovih genetskih mutacija otkrio je kako je iz Španjolske ljeti krenuo novi soj virusa. Znanstvenici iz Švicarske pokušavaju utvrditi je li možda smrtonosnija ili zaraznija od ostalih sojeva.</p>