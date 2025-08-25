Obavijesti

News

Komentari 0
PUNO JE STROŽE

Stručnjak o novim uvjetima za kredite: 'Najviše pogađa one s plaćama preko 1600 eura'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Stručnjak o novim uvjetima za kredite: 'Najviše pogađa one s plaćama preko 1600 eura'
Foto: Pixsell/canva

Ipak, potražnja za stambenim kreditima i dalje postoji, a Hrvatska narodna banka predvidjela je da se oko 20 posto kredita i dalje može odobriti po starim pravilima

Od 1. srpnja uvedena je nova metodologija procjene kreditne sposobnosti građana. Zbog toga, uvjeti za podizanje kredita postali su puno stroži. 

Dražen Horvat, stručnjak za kreditno posredovanje iz tvrtke Fintastica rekao je za HRT da nove mjere najviše pogađaju građane s plaćana od 1600 pa naviše.

- Primjerice, ako ste prije s plaćom od 2000 eura mogli dobiti stambeni kredit od 250.000 eura na 30 godina, sada je maksimalni iznos 200.000 eura. Klijent može dobiti i do 50.000 eura manje kredita, a s rastom plaće taj se iznos dodatno povećava. Na plaću od 2500 eura razlika je već 70.000 eura - rekao je Horvat.

POVIJESNA TRANSAKCIJA Fortenova je refinancirala 550 milijuna eura duga uz potporu Zagrebačke banke i UniCredita
Fortenova je refinancirala 550 milijuna eura duga uz potporu Zagrebačke banke i UniCredita

Ipak, potražnja za stambenim kreditima i dalje postoji, a Hrvatska narodna banka predvidjela je da se oko 20 posto kredita i dalje može odobriti po starim pravilima.

Kako ističe stručnjak, važno je reagirati na vrijeme.

- Banke imaju alate kojima mogu pomoći, samo se treba javiti u startu. Najgore je gurati probleme pod tepih. Česta pogreška je ulazak u kratkoročne kredite, minuse i kartice - dodao je.

Govoreći o budućim trendovima, Horvat očekuje usporavanje gotovinskih kredita, dok je za stambene optimističan.

- Restrikcije će sigurno donijeti svoje, ali očekujem blaži pad ili usporenje rasta. Kod stambenih kredita sam optimističan jer HNB dopušta 20% kredita po starim uvjetima, a kamate i dalje padaju - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova
'OVO JOŠ NISMO DOŽIVJELI'

VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova

Legendarni tunolovac Roca lovio je tune kad je doživio scenu kao iz filma Ralje. Iako ovaj posao radi dugi niz godina, ovo još nije vidio. Stručnjak, Ugarković rekao nam je da je mako oduvijek prisutan u Jadranu
FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru
'SVE JE BILO BRZO'

FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru

Razlozi uhićenja za sada nisu službeno objavljeni, no policija je kratko potvrdila da su oko 13 sati na tom dijelu zagrebačke obilaznice provodili redovno policijsko postupanje
Vili Beroš može dobiti posao u bolnici zahvaljujući Vladi. Usred ljeta su brzo donijeli novi Zakon
NEVJEROJATNO!

Vili Beroš može dobiti posao u bolnici zahvaljujući Vladi. Usred ljeta su brzo donijeli novi Zakon

Iako je jedan od uvjeta prijave na natječaj bilo uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv kandidata koji se prijavljuje na natječaj, 16. srpnja na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025