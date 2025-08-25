Stručnjak o novim uvjetima za kredite: 'Najviše pogađa one s plaćama preko 1600 eura'

Od 1. srpnja uvedena je nova metodologija procjene kreditne sposobnosti građana. Zbog toga, uvjeti za podizanje kredita postali su puno stroži.

Dražen Horvat, stručnjak za kreditno posredovanje iz tvrtke Fintastica rekao je za HRT da nove mjere najviše pogađaju građane s plaćana od 1600 pa naviše.

- Primjerice, ako ste prije s plaćom od 2000 eura mogli dobiti stambeni kredit od 250.000 eura na 30 godina, sada je maksimalni iznos 200.000 eura. Klijent može dobiti i do 50.000 eura manje kredita, a s rastom plaće taj se iznos dodatno povećava. Na plaću od 2500 eura razlika je već 70.000 eura - rekao je Horvat.

Ipak, potražnja za stambenim kreditima i dalje postoji, a Hrvatska narodna banka predvidjela je da se oko 20 posto kredita i dalje može odobriti po starim pravilima.

Kako ističe stručnjak, važno je reagirati na vrijeme.

- Banke imaju alate kojima mogu pomoći, samo se treba javiti u startu. Najgore je gurati probleme pod tepih. Česta pogreška je ulazak u kratkoročne kredite, minuse i kartice - dodao je.

Govoreći o budućim trendovima, Horvat očekuje usporavanje gotovinskih kredita, dok je za stambene optimističan.

- Restrikcije će sigurno donijeti svoje, ali očekujem blaži pad ili usporenje rasta. Kod stambenih kredita sam optimističan jer HNB dopušta 20% kredita po starim uvjetima, a kamate i dalje padaju - zaključio je.