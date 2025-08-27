Obavijesti

DJEVOJKA JE BILA NOVINARKA

Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Pilotova partnerica povezana je s Vučićem, ali i Kurtijem...'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Mandić vjeruje kako hrvatska nacionalna sigurnost nije ugrožena nije ugrožena nakon špijunske afere

On je bio vojni pilot u jednoj međunarodnoj mirovnoj operaciji koja se odvijala na Kosovu. To su mogle biti informacije o snagama NATO-a ili Europske unije, odnosno EULEX-a. Drugu vrstu informacija, koje bi mogla ugroziti nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske, niti je znao niti je mogao dati, prokomentirao je špijunsku aferu Vojni analitičar Ivica Mandić koja je u popodnevnim satima odjeknula u javnosti.

On se za Dnevnik Nove TV osvrnuo na uhićenje pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji je djevojci iz Srbije odavao tajne informacije o djelovanju NATO saveza na Kosovu.

Djevojka je, nastavio je, bila zaposlena u EULEX-u, a radila je i kao novinarka. 

- Djevojka je imala izravnu vezu s uredom predsjednika Srbije Aleksandra Vučić, ali i s uredom kosovskog premijera. Pitanje je je li u takvoj operacija agent bio poslušan jer postoje informacije da je radila i za drugu službu jedne velike članice NATO-a - napomenuo je.

Vjeruje da hrvatska nacionalna sigurnost nije ugrožena.

- Sustav radi i on pokazuje da radi. Nekakva skretanja ljudi uvijek se mogu dogoditi, ali sustav savršeno dobro radi i ne treba kod svakog ovakvog problema dizati dreku i tražiti greške u sustavu. Naprotiv, sustav je to primijetio i procesuirao - zaključio je.

