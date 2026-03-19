Stručnjak: 'Stanje s plinom je prilično ozbiljno. Mirni smo do 1. listopada. Izazov je jesen...'

Cijene prirodnog plina u Europi danas su naglo porasle, dosegnuvši rast i do 35 posto nakon pojačanih napada na energetsku infrastrukturu u području Perzijskog zaljeva. Prema podacima koje prenosi Reuters, cijene plina u Europi porasle su za više od 60 posto otkako je 28. veljače započeo američko-izraelski sukob s Iranom. Glavno pitanje javnosti jest kako će se to odraziti na nas.

Izraelski napad izazvao veliki požar na iranskom plinskom polju Južni Pars

- Vjerojatno će se odraziti. Vidimo da je situacija prilično ozbiljna - kazao je Dalibor Pudić predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin.

Usporedi li današnja cijena plina s onom nakon ruske invazije na Ukrajinu, ona je još u zonama podnošljivosti.

- Dođe li do većih eskalacija, a vidimo da dolazi, onda bi se to moglo odraziti i na potrošače. Trenutačno je situacija takva da je javna usluga definirana i do 1. listopada neće biti promjene cijena. Sretna je okolnost da ulazimo u ljetni period, međutim izazov će svakako biti jesen koja dolazi, a tijekom ljeta će biti izazovi za punjenje skladišta, kako europsko, tako i hrvatsko skladište - kazao je Pudić.

Nastavlja kako se skladišta moraju napuniti kako bi bili spremi za iduću ogrjevnu sezonu.

- Zamislite situaciju da je cijena plina visoka i trebate puniti skladište, a onda se smiri situacija i cijene padnu. Morate platiti skladištenje, imate plin nabavljen po visokim cijenama, a morate ga prodati na tržištu po nižim. To bi za dobavljače i opskrbljivače na tržištu to značilo velike gubitke. Za europske vlade izazov će biti punjenje skladišta, koje će vjerojatno ići uz njihovu subvenciju - ističe Pudić.

Napominje kako je bilo poremećaja u kojima smo svjedočili višim cijenama plina u kraćem razdoblju, no sada se bombardiraju najveća nalazišta plina u svijetu.

- Ako sljedećih nekoliko mjeseci neće biti dobave plina iz zaljeva, a to je 20 posto potrošnje, onda znate da se to mora odraziti na potražnju, a onda i na tržišne cijene - zaključio je Pudić.

Osim plina, istodobno je poskupjela i sirova nafta tipa Brent, s kojom se danas trgovalo po 112 dolara za barel. Premijer Andrej Plenković poručio je kako Europska unija zbog rata na Bliskom istoku treba iskoristiti svoje iskustvo s početka ruske agresije na Ukrajinu kada je uspostavljen europski okvir i donesene nacionalne mjere za zaštitu građana i gospodarstva od visokih cijena energije.

- Moramo iskoristiti naše iskustvo iz vremena ruske agresije na Ukrajinu kada smo brzo reagirali, stvorili snažan europski okvir i donosili nacionalne mjere koje su očuvale socijalnu koheziju, zaštitile građane, gospodarstva i brojne institucije od rasta cijena energenata - rekao je Plenković uoči samita na kojem će cijena energije biti jedna od glavnih u kontekstu rata na Bliskom istoku. Kazao je i da je kolege u EU-u izvijestio o mjerama koje je njegova vlada prošli ponedjeljak donijela za ograničenje cijena goriva.

- Mislim da smo time amortizirali prvi udar, a u ponedjeljak ćemo imati ponovno sjednicu vlade i ponovno reagirati - rekao je Plenković.

Kazao je da se vlada želi zajamčiti sigurnost opskrbe naftnim derivatima te priuštive cijene. Navodi da su i druge članice EU-a krenule tim putem, te da je Italija ograničila cijene goriva. Ranije mjere koje je vlada donijela trebale su prestati 1. travnja da nije bilo rata na Bliskom istoku.

- Sada ćemo vidjeti hoćemo li te mjere produljiti i modificirati i u ovom trenutku Ministarstvo gospodarstva i nadležne službe rade temeljite analize i pripremit ćemo se za daljnje odluke - rekao je Plenković.

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu