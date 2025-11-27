Obavijesti

JOŠ SE NE ZNA DATUM

Stručnjak: Za rušenje nebodera Vjesnika bit će potrebne na stotine kilograma eksploziva

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Stručnjak: Za rušenje nebodera Vjesnika bit će potrebne na stotine kilograma eksploziva
Zagreb: Započeo je očevid nebodera Vjesnik | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Profesor Dobrilović, koji je u srijedu bio na terenu, za Hinu je potvrdio da će se rušenje obaviti za nekoliko tjedana

Još se ne zna točan datum rušenja Vjesnikova nebodera, ali će ono najvjerojatnije biti izvedeno miniranjem za što će prema riječima profesora s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Marija Dobrilovića biti potrebne na stotine kilograma eksploziva. Profesor Dobrilović, koji je u srijedu bio na terenu, za Hinu je potvrdio da će se rušenje obaviti za nekoliko tjedana, a preciznog datuma još nema jer se prije toga mora izraditi projekt. U svakodnevnom je kontaktu s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, te kaže da još nisu dobili konačnu odluku s kojom metodom će se neboder rušiti, no nakon pregleda stanja istaknuo je kako je miniranje najbolje rješenje. O tome će, kaže, odlučiti nadležne institucije.

Za potrebe miniranja govorimo o nekoliko stotina kilograma eksploziva, ne o tonama, istaknuo je Dobrilović, dodajući da samo rušenje traje nekoliko desetaka sekundi, najviše do pola minute.

Što se tiče mjera sigurnosti treba poduzeti apsolutno sve kako bi se izbjegle bilo kakve ugroze, a sigurnosna zona bi, rekao je, uključivala postojeću koja se sada primjenjuje kod regulacije prometa.

Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ne očekuju se posebne mjere evakuacije, MUP će dati jasne upute stanarima u susjedstvu

"Ali tu ne očekujemo nekakve posebne mjere evakuacije. MUP će dati jasne upute stanarima u okolnim zgradama. Jedna je varijanta da ljudi koji žive u zgradama najbližim neboderu napuste na pola sata svoje stanove, a druga je da se spuste rolete i otvore prozori kako bi se minimalizirao utjecaj neke buke, zračnog udara i prašine" pojasnio je Dobrilović.

Također je potrebno, dodao je, na pola sata, sat zatvoriti sav promet i spriječiti bilo kakvu fizičku prisutnost ljudi u tom dijelu.

Zagreb: Započeo je očevid nebodera Vjesnik 01:37
Zagreb: Započeo je očevid nebodera Vjesnik | Video: 24sata/pixsell

Samo miniranje izvodi se na način da se buše minske bušotine koje se pune malim nabojima i raspoređuju po onim nosivim elementima za koje se procjeni da ih je potrebno minirati. Dakle, objašnjava profesor, minira se beton, ne minira se cijela zgrada, nego određeni elementi u donjem dijelu zgrade. 

NOVI VLASNIK? Premijer Plenković o budućnosti Vjesnika: Država želi otkupiti udjele i izraditi novi projekt
Premijer Plenković o budućnosti Vjesnika: Država želi otkupiti udjele i izraditi novi projekt

Pravilnim postavljanjem mina objekt se ruši na ciljano mjesto

Samo punjenje najčešće traje jedan dan, nakon čega se pristupa miniranju. Pravilnim postavljanjem mina objekt se ruši tamo gdje želimo, kaže.

I onda naš gospodin Newton, kojeg svi poznaju, odradi posao, odnosno majka zemlja gravitacija, slikovit je profesor Dobrilović.

Nema procjenu u ovom trenutku koliko bi "cijela akcija rušenja" mogla koštati. 

Što se tiče štete na ostalim objektima unutar kompleksa Vjesnika, Dobrilović kaže da će dio aneksa stradati, a dio ostati sačuvan kao što je Press centar, tiskara. Ukratko nastradat će dio objekata na zapadnoj strani na koje će se Vjesnikov neboder srušiti, ali to su te, kaže, "kolateralne žrtve".

