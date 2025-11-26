Obavijesti

News

Komentari 4
NOVI VLASNIK?

Premijer Plenković o budućnosti Vjesnika: Država želi otkupiti udjele i izraditi novi projekt

Čitanje članka: 1 min
Premijer Plenković o budućnosti Vjesnika: Država želi otkupiti udjele i izraditi novi projekt
Zagreb: Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Premijer Plenković izjavio je da država planira otkupiti udjele drugih suvlasnika kompleksa Vjesnika i izraditi novi projekt nakon uklanjanja nebodera.

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u srijedu da je država zainteresirana otkupiti udjele drugih suvlasnika cijelog kompleksa Vjesnika nakon čega bi se izradio adekvatan projekt kojeg bi se koristili za različite institucije.

"Država je i dalje zainteresirana da sukladno odlukama Vlade otkupi udio drugih suvlasnika cijelog kompleksa Vjesnika i da tu - nakon što se zgrada Vjesnikovog nebodera ukloni, krene u izradu novog projekta koji bi bio adekvatan i koristio se za različite institucije", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. 

Naveo je i da država sada posjeduje 63 posto tog kompleksa.

EUROPSKI STANDARDI Božinović: 'Očevid u Vjesniku je kvalitetno proveden. Policija i DORH prikupljaju sve dokaze'
Božinović: 'Očevid u Vjesniku je kvalitetno proveden. Policija i DORH prikupljaju sve dokaze'

Istaknuo je da očevid uzroka požara u zgradi Vjesnikova nebodera traje te ne treba biti nikakvog straha da neće biti dovršen na vrijeme prije nego se sama zgrada ukloni.   

Naveo je i da ih je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izvijestio o aktivnostima vezanim za požar u zgradi Vjesnikova nebodera kao i o poduzetim aktivnostima sigurnosnog karaktera.

Podsjetio je i da je na temelju procjena Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo te na temelju stručnjaka statičara i različitih ekspertiza s nadležnog fakulteta prevladavajuća odluka da se ukloni Vjesnikov neboder.

OČEVID U VJESNIKU Hoće li istražitelji zbog upitne sigurnosti ulaziti i u neboder?
Hoće li istražitelji zbog upitne sigurnosti ulaziti i u neboder?

Sada je samo pitanje metodologije kako će se to i kada napraviti. "Potreban je odgovarajući projekt, potrebno je angažirati odgovarajuću tvrtku koja se u to razumije. Troškovi uklanjanja su na suvlasnicima a tu je i polica osiguranja", kazao je.

Na novinarski upit što će biti u kompleksu Vjesnika rekao je da je puno resora koji bi tamo mogli naći adekvatan smještaj.

Zamoljen za komentar činjenice da Marku Perkoviću Thompsonu zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nije odobrio zahtjev za zakup zagrebačke Arene za drugi koncert koji bi se trebao održati 28. prosinca, Plenković je rekao: Dopustiti koncert 27. prosinca a ne dopustiti 28. prosinca je nekonzistentno, politički i pravno nelogično te svakom razumnom nebranjivo.

KAKO ĆE RUŠITI VJESNIK VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo
VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

"Pogotovo ako SDP-ov gradonačelnik Varaždina organizira koncert. Hajde da su sad samo njegovi koncerti u gradovima gdje je HDZ na vlasti, ali ako je u Varaždinu organiziran koncert onda je to sve obijesno i besmisleno. Ako su to zagovaratelji sloboda onda je dobro da to ljudi vide", rekao je.

Poručio je da HDZ nije za daljnju polarizaciju na toj temi niti oni organiziraju koncert.

"Ljudi trebaju vidjeti tko je tu za slobode, a tko je tu za cenzure", kazao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'
KOMENTIRALI HIPODROM, ARENU...

Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'

Gradonačelnik je ranije poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.
VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo
KAKO ĆE RUŠITI VJESNIK

VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

Branko Bačić jutros je rekao da bi će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja. A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.
Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'
MJEŠTANI BIJESNI

Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'

Dvije djevojke sletjele su u utorak navečer u Muću automobilom u nabujali potok na privremenoj cesti, no brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca izbjegnut je najgori scenarij

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025