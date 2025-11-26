Premijer Plenković o budućnosti Vjesnika: Država želi otkupiti udjele i izraditi novi projekt

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u srijedu da je država zainteresirana otkupiti udjele drugih suvlasnika cijelog kompleksa Vjesnika nakon čega bi se izradio adekvatan projekt kojeg bi se koristili za različite institucije.

"Država je i dalje zainteresirana da sukladno odlukama Vlade otkupi udio drugih suvlasnika cijelog kompleksa Vjesnika i da tu - nakon što se zgrada Vjesnikovog nebodera ukloni, krene u izradu novog projekta koji bi bio adekvatan i koristio se za različite institucije", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Naveo je i da država sada posjeduje 63 posto tog kompleksa.

Istaknuo je da očevid uzroka požara u zgradi Vjesnikova nebodera traje te ne treba biti nikakvog straha da neće biti dovršen na vrijeme prije nego se sama zgrada ukloni.

Naveo je i da ih je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izvijestio o aktivnostima vezanim za požar u zgradi Vjesnikova nebodera kao i o poduzetim aktivnostima sigurnosnog karaktera.

Podsjetio je i da je na temelju procjena Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo te na temelju stručnjaka statičara i različitih ekspertiza s nadležnog fakulteta prevladavajuća odluka da se ukloni Vjesnikov neboder.

Sada je samo pitanje metodologije kako će se to i kada napraviti. "Potreban je odgovarajući projekt, potrebno je angažirati odgovarajuću tvrtku koja se u to razumije. Troškovi uklanjanja su na suvlasnicima a tu je i polica osiguranja", kazao je.

Na novinarski upit što će biti u kompleksu Vjesnika rekao je da je puno resora koji bi tamo mogli naći adekvatan smještaj.

Zamoljen za komentar činjenice da Marku Perkoviću Thompsonu zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nije odobrio zahtjev za zakup zagrebačke Arene za drugi koncert koji bi se trebao održati 28. prosinca, Plenković je rekao: Dopustiti koncert 27. prosinca a ne dopustiti 28. prosinca je nekonzistentno, politički i pravno nelogično te svakom razumnom nebranjivo.

"Pogotovo ako SDP-ov gradonačelnik Varaždina organizira koncert. Hajde da su sad samo njegovi koncerti u gradovima gdje je HDZ na vlasti, ali ako je u Varaždinu organiziran koncert onda je to sve obijesno i besmisleno. Ako su to zagovaratelji sloboda onda je dobro da to ljudi vide", rekao je.

Poručio je da HDZ nije za daljnju polarizaciju na toj temi niti oni organiziraju koncert.

"Ljudi trebaju vidjeti tko je tu za slobode, a tko je tu za cenzure", kazao je.