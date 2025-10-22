Struja poskupljuje od studenog: Evo kako dobiti niže račune...

S dolaskom hladnijih dana počela je i sezona grijanja, a kućanstva u Hrvatskoj od ove jeseni suočavaju se s višim računima za električnu energiju. Razlog je smanjenje Vladinih subvencija, zbog čega su energenti postali skuplji. Stručnjaci savjetuju da se računi mogu smanjiti prilagodbom potrošnje, više električne energije trošiti noću, kada je struja znatno jeftinija.

Električna energija svim potrošačima obračunava se prema tarifi koja je definirana vrsti brojila. U Hrvatskoj postoje jednotarifna i višetarifna brojila. Kućanstva s jednotarifnim brojilom plaćaju isti iznos po kilovatsatu tijekom cijelog dana. Taj model naziva se Plavi tarifni model.

S druge strane, korisnici višetarifnog brojila obračunavaju električnu energiju prema dnevnoj (višoj) i noćnoj (nižoj) tarifi. Ovaj model zove se Bijeli tarifni model, a cijena kilovatsata tijekom noći je i do polovice jeftinija. Moguće je i odabrati obračun samo prema dnevnoj tarifi, no tada električna energija cijeli dan ide po skupljoj cijeni.

Trenutne cijene, koje vrijede do 31. listopada 2025., iznose 0,084512 eura po kilovatsatu za dnevnu tarifu i 0,041468 eura za noćnu. Nova Uredba Vlade, koja stupa na snagu 1. studenog, podiže cijene: dnevna tarifa iznosi 0,097189 eura, a noćna 0,047688 eura po kilovatsatu.

Raspored dnevne i noćne tarife prati ljetno i zimsko računanje vremena. Zimsko računanje vremena počinje 26. listopada 2025. u 3:00 sata, kada se kazaljke pomiču jedan sat unatrag. To znači da će viša tarifa trajati od 7 do 21 sat, a niža tarifa od 21 do 7 sati. Zimska tarifa ostaje na snazi sve do 29. ožujka 2026., kada počinje ljetno računanje vremena, a raspored tarifa se mijenja: viša tarifa od 8 do 22 sata, niža od 22 do 8 sati.

Korisnicima višetarifnog brojila važno je napomenuti da se satovi na brojilu ne pomiču automatski, pa je prilagodba potrošnje potrebna kako bi se u potpunosti iskoristila povoljnija noćna tarifa.

Prilagođavanjem navika i iskorištavanjem niže tarife, kućanstva mogu znatno smanjiti troškove, unatoč rastu cijena električne energije.