STUDENI, A NIJE

Stiže toplinski val i plus 20°C!

Piše Ivan Jukić,
Stiže toplinski val i plus 20°C!
Hrvatsku danas očekuju raznoliki vremenski uvjeti, a studeni nam sprema pravo iznenađenje — temperature će znatno rasti, ponegdje i do 20 stupnjeva Celzija

Četvrtak u većem dijelu zemlje započinje s maglom i niskom naoblakom, no tijekom dana oblaci će se razići, a temperature porasti. U Slavoniji, Baranji i Srijemu jutro će biti maglovito, osobito u nizinama gdje će se magla dulje zadržati. Najniže jutarnje temperature kreću se između 2 i 5 °C, dok će se danju živa na termometrima podići do 13 °C.

Središnja Hrvatska imat će slične temperature, s jutarnjim vrijednostima oko 2 do 5 °C, a dnevnim između 7 i 12 °C, dok će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj jutro biti oblačno i maglovito, povremeno uz malo kiše na riječkom području. Temperature ujutro će biti od -1 do 5 °C, a na obali i otocima od 7 do 11 °C. Tijekom dana temperatura će se popeti do 14 do 17 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije prevladavat će sunčano vrijeme, uz jutarnju maglu u Ravnim kotarima i Zagori. Najniže jutarnje temperature bit će između 7 i 12 °C, a dnevne će dosezati čak i do 20 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske jutro može započeti uz buru, ali dan će proteći uglavnom sunčano. Temperature će se kretati od 10 do 13 °C ujutro, dok će dnevne dosezati između 17 i 20 °C.

U petak će se magla u unutrašnjosti zadržati, ali u manjem opsegu nego prethodnih dana, dok će dnevne temperature dodatno rasti i dosezati između 15 i 20 °C. Tijekom vikenda, na Jadranu će se postepeno povećavati naoblaka, a kiša se najprije očekuje u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu. Jugo će puhat i najavljeno je da bi u nedjelju moglo biti i jako.

